Yenicami’den ilk transfer
Süper Lig şampiyonu Yenicami, Esentepe’den İlyas Niyazi’yi renklerine bağladı
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K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların ilk transferi Birinci Lig ekiplerinden Esentepe’den oldu.
Yenicami’de Adil Uçar’ın serbest transfer hakkını kullanarak Mağusa Türk Gücü’ne transfer olma kararı almasından sonra siyah beyazlılar Esentepe’den orta saha oyuncusu İlyas Niyazi’yi kadrosuna kattı. Serbest transfer hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu hakkını Yenicami’den yana kullanmış oldu.
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Etiketler : Futbol, Yenicami, İlyas Niyazi, transfer
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