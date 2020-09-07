Yenicami’den antrenmanlara 14 gün ara
Yenicami Spor Kulübü, vaka sayılarının artması nedeniyle antrenmanlarını 21 Eylül tarihine dek 14 gün boyunca durdurma kararı aldı.
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Yenicami Spor Kulübü, vaka sayılarının artması nedeniyle antrenmanlarını 21 Eylül tarihine dek 14 gün boyunca durdurma kararı aldı.
Yenicami Spor Kulübü’nden yapılan mesaj bildiriminde, Akademi Yönetimi olarak Covid-19 salgınında vaka sayılarının artmasıyla antrenmanların 21 Eylül tarihine kadar yapılmaması kararı alındığını velilerine duyurdu. Yenicami yanında Çetinkaya ve Gönyeli Spor Kulüplerinin de antrenmanlarını durdurduğu öğrenildi.
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