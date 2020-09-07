Yenicami’den antrenmanlara 14 gün ara

Yenicami Spor Kulübü, vaka sayılarının artması nedeniyle antrenmanlarını 21 Eylül tarihine dek 14 gün boyunca durdurma kararı aldı.

Yenicami Spor Kulübü’nden yapılan mesaj bildiriminde, Akademi Yönetimi olarak Covid-19 salgınında vaka sayılarının artmasıyla antrenmanların 21 Eylül tarihine kadar yapılmaması kararı alındığını velilerine duyurdu. Yenicami yanında Çetinkaya ve Gönyeli Spor Kulüplerinin de antrenmanlarını durdurduğu öğrenildi.

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