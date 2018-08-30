Yenicami’de tempo artıyor

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami’nin Bolu, Gerede’de sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampı sürüyor. Siyah beyazlılar dünü çift idman ile tamamladı. Sabah yapılan fiziksel antrenmanın ardından akşam taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Yenicami, bugün de aynı program çerçevesinde çalışacak. Yenicami kampın son günü olan cumartesi günü Manavgatspor ile bir hazırlık maçı oynadıktan sonra adaya dönüş yapacak.