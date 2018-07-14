Yenicami’de tatil bitti, hazırlıklar başladı

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami, 2018 – 2018 futbol sezonu için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da siyah beyazlılar ilk iş olarak takımda yer alan futbolculara testler yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Sporcu Sağlık Performans Merkezi’nde Yenicamili futbolcuların ilk olarak sezon öncesi performans ölçümleri yapıldı.

Oyuncular teste tabi tutuldu

Laboratuar testleri ve saha testleri olarak iki bölümde oyuncuların performansları ölçülecek. Bu bağlamda dün laboratuar testleri kapsamında güç ve dayanıklılığını, solunumlarını ve vücut postür analizlerini ölçümleyen testler yapıldı. Oyunculara bugün saha testleri uygulanacak ve elde edilecek değerlere göre antrenman programları netleştirilecek.

Bugün basın toplantısı

Öte yandan Yenicami teknik heyeti bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenliyor. Saat 12.00’de yapılacak basın toplantısında siyah beyazlılar hem teknik heyetlerini tanıtacak hem de yapılacak çalışmalar hakkında, teknik heyette yer alan isimlerin görevleri ile ilgili basını bilgilendirecek.

İlk çalışma Pazartesi

Yenicami 2018 – 2019 futbol sezonunun ilk saha çalışmasını ise Pazartesi günü gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar hazırlıklar kapsamında biri yurt içi, biri yurt dışı olmak üzere iki kamp yapacak. 30 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde iki gece, üç günlük yurt içi kampından sonra Yenicami 27 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde yurt dışında sezona hazırlanacak.