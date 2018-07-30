Yenicami’de kamp başlıyor
K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami, yeni sezonun hazırlık dönemi kapsamında bugün Girne’de kampa girecek
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Sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren siyah beyazlılar bugün Girne’de yer alan Grand Pasha Otel’de kamp çalışmalarına başlayacak ve Çarşamba günü noktalayacak. Üç gün iki gece sürecek olan kamp çerçevesinde fiziksel ve taktik ağırlıklı 6 çalışma yapacak olan Yenicami, haftayı ise 9 antrenman ile tamamlayacak. Yenicami ay sonunda ise İzmit Kartepe’de 5 günlük bir kamp çalışması daha yapacak.
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