Yenicami’de kamp başladı

K-Pet Süper Lig’de son şampiyon Yenicami’de yeni sezon öncesi hazırlık kampı başladı. Siyah beyazlılar Bolu, Gerede’de Kaya Green Park Otel’de kampa girerek dünü tek antrenmanla geçirdi.

Dün adadan ayrılan Yenicami, cumartesi gününe kadar yoğun bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanacak. Tam kadro olarak kampa girecek olan Yenicami’nin kafilesinde 21 futbolcu, 7 teknik heyet elemanı ve bir yönetici bulunuyor. Siyah beyazlılar ayrıca kampta iki Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekibi ile de hazırlık maçı oynayacak. Yenicami ilk hazırlık maçını bugün Polatlı ile oynayacak.