Yenicami’de iki önemli eksik

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, yarın oynayacağı Gençlik Gücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılar dünkü çalışmasını Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan antrenman sahasında yaptı. Yenicami’de Gençlik Gücü maçı öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Esentepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Hascan Kırmaz’ın yanı sıra dört sarı kart cezalısı Ünal Kaya karşılaşmada forma giyemeyecek. Eksikler sonrasında Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, farklı bir kurguya gideceklerini belirterek bunun üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Devecioğlu: “Eksikler bizi farklı bir kurguya itti”

Devecioğlu hazırlıkların iyi gittiğini ifade ederken “Gençlik Gücü maçları bizim açımızdan her zaman zor geçiyor. Sonuçta bu bir derbi karşılaşması. Orta sahamızda Hascan ve Ünal’ın bu maçta forma giyemeyecek olması, bizi farklı bir kurguya itti. Antrenmanlarda bu yeni kurgu üzerinde durmaya çalıştık. Umarım maçta bir sıkıntı yaşamayarak galip gelir ve yolumuza devam ederiz” açıklamasını yaptı.