Yenicami’de görev dağılımı yapıldı

Yenicami’de geçtiğimiz hafta olağan genel kurulda Kaan Kaner başkanlığında seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısın gerçekleştirdi. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda A ve A2 takım ana sponsorluğu için Pasha Group ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, uzun yıllar kulübe maddi ve manevi destekte bulunan Abdullah Uluçhan ve Nicosia Group’a da desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni Yenicami Ağdelen Kulübü Yönetim Kurulu ilk resmi toplantısını önceki akşam kulüp binasında gerçekleştirdi. Yönetim kurulu ilk gündem maddesi olarak görev dağılımını ele aldı ve kurumsal anlayışı daha da pekiştirecek bir yaklaşımla görevlendirmeleri gerçekleştirdi. Bilinen futbol şubesi gibi görevler yanında ülkemizde bir ilk olacak dev tesis projesini hayata geçirmek için de gerekli görevlendirmeler yapıldı.

Yeni ana sponsor

2017-18 sezonu için futbol A ve A2 takımları ana sponsorluğunu Pasha Group’un üstlendiği YAK Basın Bürosu tarafından açıklandı. Başkan Kaan Kaner yaptığı açıklamada Pasha Group’un Yenicami A ve A2 futbol takımlarının ana sponsorluğunu üstlenmesinden duyduğu mutluluğu vurguladı ve “Pasha Group’a aramıza hoş geldin diyorum, gücümüze güç katacaklarına inanıyorum.” dedi.

Uluçhan’a teşekkür

Yaptığı açıklamaya devam eden Kaner “Yıllardır kulübümüze yaptığı maddi ve manevi destekten dolayı Abdullah Uluçhan ve Nicosia Group’a teşekkürü bir borç bilirim” dedi. Bilindiği üzere Uluçhan çeşitli Yenicami yönetimlerinde değişik görevlerde hizmet vermiş ve direktörlüğünü yaptığı Nicosia Group da yıllardır Yenicami’nin ana sponsorluğunu yapmıştı.