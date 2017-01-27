Yenicami, Yalova’ya odaklandı

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de en yakın rakibi GAÜ Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği’nin 9 puan önünde ligde zirvede bulunan lider Yenicami yarın ikinci devreye çok önemli takviyelerle giren Yalova’yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı. Devecioğlu, tecrübeli bir ekiple karşılaşacaklarını ifade ederek, aradaki puan farkını korumak için mutlak galibiyet elde etmek istediklerini kaydetti.

Devecioğlu: “Maçı mutlaka kazanmalıyız”

Yalova’nın motivasyon seviyesinin özellikle lider bir ekip olan Yenicami ile oynayacak olmalarından dolayı yüksek olduğuna inandığını kaydeden Devecioğlu, “Aradaki puan farkını korumak veya açmak için bu maçı mutlaka kazanmalıyız. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”dedi.

“Oyuncularım çok iyi çalıştı”

Yalova’nın ligde sıkıntı yaşamayacak bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Devecioğlu, “Liderle oynamanın dışında çıkış yakalama maçı olarak bizim maçımızı göreceklerdir.”dedi. Takıma ikinci devrede çok takviye yapmadıklarını kaydeden Devecioğlu, “İbrahim Çıdamlı ve Kingsley Banseka dışında oyuncu takıma katılmadı. Devre arası da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularım çok iyi çalıştı, hazırlık maçlarındaki performanstan ve oyundan da çok memnunum.”dedi. İkinci devrede sistemle çok fazla oynamayacağını kaydeden Devecioğlu, “İlk yarıda olduğu gibi topu ayağında tutan, rakibi yormaya çalışan ve her şeyden önce mücadele eden bir Yenicami izlettireceğiz.”diye konuştu.