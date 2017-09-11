Yenicami U15 resmen sahada

YENİDÜZEN Spor Servisi

Yenicami Ağdelen Kulübü akademisi içerisinde bulunan U15 takımı Cuma günü resmi sezon açılışı gerçekleştirdi. Son 7 yılda 7 kez final oynayan ve 5’inde şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah beyazlılar bir süredir gerçekleştirdiği çalışmalarına ek olarak resmi açılışı Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleştirdi.

Emiroğulları: “Hedefimiz kişilik olarak kaliteli insan yetiştirmek”

Yenicami Ağdelen Kulübü Akademi Koordinatörü ve U15 antrenörü Erdoğan Emiroğulları yaptığı açıklamada başarılarının sırrının iyi çalışmak olduğunu, futbolcuların hedefleri kendilerinin koyduğunu söyledi. Yaptıkları tek şeyin iyi çalışmak olduğunu belirten Emiroğulları, “Hedefimiz iyi futboldur. İyi bireyler yetiştirmektir. İlk önce U17, sonrasında A2, daha sonra da A takıma kişilik olarak kaliteli, futbolcu olarak da iyi birer insan yetiştirmektir” dedi.

“Başarının sırrı iyi çalışmak”

“Yenicami hedefi çocuklar kendi koyar” diyen Emiroğulları, “Bizim yaptığımız tek şey iyi çalışmak. Akademi’nin U15’inde 7 senede 7 final var. Bu 8’inci sene. 7 finalin 5’ini kazanan bir takımımız var. Bu başarının sırrı da iyi çalışmaktır” ifadelerini kullandı.