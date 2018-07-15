Yenicami profesyonel düşünüyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami, yeni sezon öncesi teknik kadro tanışma toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında 10 kişiye ulaştırılan teknik kadronun tanıtımı yapıldı. Basın toplantısında konuşan Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, ilerleyen zamanlarda uluslararası açılım olması durumuna hazırlıklı olmak için kendilerini geliştirdiklerini ve geliştirdiklerini ifade etti.

Bayraktar: “Her geçen gün profesyonel şartlarda çalışmaktayız”

Yenicami teknik ekibinden yardımcı antrenör Özgü Bayraktar toplantının ilk konuşmasını yaptı. “KKTC’nin en büyük kulüplerinden biri olan Yenicami’de benim bu yıl A takımlarda 3, genelde 5’inci yılım” diyerek sözlerine başlayan Bayraktar, “Sedat Devecioğlu önderliğinde her geçen gün en profesyonel şartlarda çalışmaktayız. Bu yıl teknik ekibimize yeni isimler kattık. Yeni sezonda nasıl çalışacağımızı sizlere aktarmak istedik” dedi. Bu yıl 10 kişiden oluşan teknik kadro ile yola çıktıklarını belirten Bayraktar, ekibe yeni katılan isimler hakkında bilgi verdi.

10 KİŞİLİK TEKNİK EKİP… Yenicami sezon öncesi sadece A takım kadrosunu değil, teknik kadroyu da genişletti. Teknik ekibe dahil olan isimlerle rakam 10’a ulaştı. Profesyonel düşündüklerini belirten Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, ileride uluslararası bir açılıma hazır olmak istedikleri için bu adımı attıklarını ifade etti

Devecioğlu yeni katılan isimleri aktardı

Bayraktar’ın ardından sözü Teknik Direktör Sedat Devecioğlu sözü aldı. “Büyüyen ve gelişmekte olan teknik ekibimizin basın toplantısına hoş geldiniz” diyen Devecioğlu, “Geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak bu yıl bizim ekibimize sporcu ve egzersiz diyetisyeni, maç analizcisi, performans uzmanı ve yardımcı antrenör var. Fizyoterapist konusuna özellikle önem verdik. Türkiye’de profesyonel olarak çalışmış Nevzat Denerel ile anlaştık. Eylül ayında kurmayı planladığı fizyoterapi merkezi planı var. O tamamlanana kadar Osman Vaiz ile sağlık konusunda ciddi şekilde çalışacağız” dedi.

“Uluslararası açılıma en hazırlık kulüp olmak için kendimizi yeniliyoruz

“2010 yılında atılan kurumsallaşma sürecinde 8 yılda toplam farklı kategorilerde 17 kupa var. Bunun yanında teknik ekibimize dahil olan ve akademi koordinatörlüğü yapan Erdoğan Emiroğlulları var. 300 üzerinde akademi sporcu rekor seviyeye geldi” diyerek sözlerini sürdüren Devecioğlu, “Yarın uluslararası açılım olsa her konuda en hazırlıklı kulüp olma yolunda kendimizi yenilemekte ve geliştirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Beslenme konusunda İsmail Dümenci’nin kendilerine büyük katkı koyacağını, sezon içerisinde tam zamanlı kendileri ile çalışacak ve performans artırımı konusunda kendilerine destek olacağını söyledi. Devecioğlu, “Mustafa Sakallı geçtiğimiz yıl Çetinkaya maçları döneminde bizlere kısa süreli katkı koydu ve bunun faydasını gördük. Oğuz Karayel U17 takımı ile şampiyon oldu. Maç analizleri konusunda kendisinden yardım alacağız. Erdoğan hocam U15 antrenörü ve akademi koordinatörüdür. Kulübün bir demirbaşı olan Ahmet Dümenci’yi sağlık departmanının başına getirdik. Bir de futbol destek ekibi Ozan Uzuntürk bizim tüm malzeme konusunda destek sağlayacak” diyerek teknik ekipteki değişiklikleri anlattı.

Takım ile ilgili son gelişmeler aktarıldı

Devecioğlu basın mensupları tarafından yönlendirilen sorulara şu şekilde yanıt verdi: “Bizim için bu sezon fırsat transferler vardı. Serbest transferi olan oyunculara erken yöneldik. Doğal olarak bir kadro genişlemesi oldu. Yabancı konusunda da nokta atış yapmak istiyoruz. Scout ekibi kurduk ve bunun başında Özgü hocamız olacak. Her yaş kategorisine yapılacak transferler için çalışmalar yürütecekler. Geçtiğimiz yıl kiralık olan oyunculardan şu an için kadroya katılacak isimler yok ama ciddi bir revizyon yaşadık. 7 oyuncu kadromuzdan ayrılmıştı. Bunu fırsat bilerek yaş ortalamamızı düşürdük. Zihni’nin geri dönme durumu var. Ciddi bir sakatlık geçirdi, rehabilitasyon sürecinde bizde oynayıp yeniden Türkiye’ye dönme durumu olabilir. Pazartesi günü yabancı transfer konusunda gelişmeler var. 19.30’da ilk çalışmayı yapacağız.”

10 kişilik teknik ekip

Yenicami’nin bu yıl 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler yer alacak: Sedat Devecioğlu (Teknik Direktör), Özgü Bayraktar, Erdoğan Emiroğulları (Yardımcı Antrenör), Hakan Dervişoğlu (Kaleci Antrenörü), Ahmet Dümenci (Masör), Nevzat Denerel (Spor hekimi), Osman Vaiz (Fizyoterapist), İsmail Dümenci (Spor ve Egzersiz Diyetisyeni), Mustafa Sakallı (Biresysel Performans Antrenörü), Oğuz Karayel (Maç Analizi)