Yenicami öldü öldü dirildi: 4-3

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftasında Yenicami konuk ettiği Binatlı’yı 4-3 mağlup ederek 2. devreye galibiyet ile başladı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Yenicami maçın başında geriye düşse de galibiyete uzanan taraf oldu. Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri John Ebuka (2), Tansel ve Farouk kaydederken, Binatlı’nın gollerini Vinicius Jorge (2) ve Paulo Dos Santos kaydetti. Yenicami aldığı galibiyet ile puanını 36’ya çıkarırken Binatlı 14 puan ile haftayı tamamladı. Ligin 17’nci haftasında Yenicami, Gönyeli’ye konuk olacak. Binatlı ise Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Necmi Bulut*, Burak Mandıralı**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu*

Hasan Ulukök**

Eray Osman Halil*

(Dk.62 Emin)**

Yasin Açıkel*

Hüseyin Sadıklar***

Aminu İbrahim***

Ünal Kaya**

Tansel Ekingen**

(Dk.75 Salih Güvensoy)*

Farouk Dadzie**

(Dk.62 Hascan)**

Kenneth Ngwoke*

John Ebuka***

TD: Sedat Devecioğlu

BİNATLI

Salih Beyoğlu*

Hüseyin Taşçı**

Mustafa Süzgen**

Yunus Emre İleli*

(Dk.78 Zihni)*

Muammer Tip*

Sertaç Özbilin**

Burak Sarıkaya**

Omodiagbe Victory*

Paulo Sergio Dos Santos**

(Dk.78 Mehmet Ali)*

Vinicius Jorge**

Hasan Nalbant*

(Dk.46 Barkın)*

TD: Gökmen Davutoğlu

GOLLER: Dk.21ve Dk.72 John Ebuka, Dk.24 Tansel, Dk.29 Farouk(Yenicami), Dk.1 ve Dk.78 Vinicius Jorge, Dk.44 Paulo Dos Santos (Binatlı)

Fotoğraf: Kanı Aldağ