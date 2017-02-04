Yenicami muradına erdi

Spor Dairesi ile Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) arasında, Yenicami Ağdelen Kulübü’ne spor tesisleri yapmak üzere arazi tahsisini öngören protokol, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün huzurunda imzalandı.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ve Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner’in imzaladığı protokole, Başbakan Hüseyin Özgürgün de şahit olarak imza koydu.

Bakanlar Kurulu tarafından 2012’de alınan karar uyarınca, mülkiyeti Spor Dairesi’nde olan, Metehan bölgesindeki yaklaşık 33 dönümlük arazi 49 yıllığına kulübün kullanımına verildi. Yenicami Ağdelen Spor Kulübü, tahsis edilen araziye, spor tesisleri yapacak.

Özgürgün: “Böyle bir protokol ile YAK’a arazi tahsis ediyoruz”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, protokol imzalanırken yaptığı açıklamada, Yenicami Ağdelen Kulübü’nün önemli kulüplerden biri olduğunu, gençliğe ve spora yeni bir yol açacak önemli projeye adım atıldığını belirterek arazinin hayırlı olmasını diledi.

Kulübün heyecanından mutluluk duyduklarını ifade ederek, projenin en erken zamanda hayata geçmesini temenni eden Başbakan Özgürgün, “Önce tesislerin temelini atmayı ve sonra da açılışını birlikte yaparız. Önemli olan başlangıçtı, böyle bir protokol ile Yenicami Ağdelen Kulübü’ne araziyi tahsis ediyoruz” dedi.

Kaner: “Yenicami için çok mutlu bir gün”

Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner de, ilgili arazinin kulübünün kullanımına tahsis edilmesinin “Geç ve güç olduğunu” ama Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün inisiyatifi ve Hüseyin Cahitoğlu’nun da desteğiyle konunun protokol aşamasına geldiğini söyledi.

İlgili Bakanlar Kurulu kararının 2012 yılında alındığına işaret ederek, kararın uygulanması için o tarihten bu güne kadar Başbakanlar ve Spor Bakanları ile temas ettiklerini ama sonuçsuz kaldığını, Başbakan Özgürgün’ün ise konuya duyarlı yaklaştığını ve çok bekledikleri konuyu sonuçlandırdığını anlatan Kaner, şöyle konuştu:

“Yenicami Kulübümüz için çok mutlu bir gün. Sporda bir farklılık yaratmak istiyorsak bu tip tesis yapabilecek arazilere sahip olmamız lazım. Altyapısız hiçbir şey olmaz, bunun acısını birçok yerde yaşıyoruz. Sizlerin Başbakanlığı döneminde özellikle statları ışıklandırmanız ve tesislere verdiğiniz önem altyapıya verdiğiniz önemi de gösteriyor. Bizim vizyonumuz; çocuklarımızı küçük yaşta spora alıştırmak, ahlaklı yetiştirmek. Etik değerlere sahip bir kültür sağlayıp büyütmek için fiziki altyapılara çok ciddi ihtiyacımız vardır.”

Kaan Kaner, Kulübe hem ticari gelir getirecek hem de fiziki altyapı sağlayacak bir arazinin kazandırılmasının Yenicami Kulübü için çok önemli olduğunu ve bunun Başbakan Özgürgün sayesinde olduğunu ifade ederek, Yenicami Ağdelen Kulübü adına Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.

Kaner, araziyle ilgili projelerini en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.