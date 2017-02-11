Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu cezalarla birlikte CentilmenLig puan durumları güncellendi. K-Pet Süper Lig’de Yenicami liderliğini 17’nci hafta sonunda da devam ettirdi. Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 77 puanla yeni lider Düzkaya liderlik koltuğunda otururken, Beyaz Grup’ta ise 30 puanla Girne Halk Evi kendi liginde zirvede yer alıyor. Genç takımlara bakıldığı zaman ise Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu’nun liderliği devam ederken, Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 53 puanla Mesarya, Beyaz Grup’ta ise 27 puanla Lapta liderlik koltuğunda yer alıyor.

A takımlarda zirveler değişmedi

K-Pet Süper Lig’de Yenicami’nin CentilmenLig köşesinde de liderliği devam ediyor. Siyah beyazlıların 67 puanı bulunurken, takipçi konumunda bulunan Baf Ülkü Yurdu 86 puanla maç eksiğiyle 2’nci sırada bulunuyor. Kırmızı Grubun zirvesinde yer alan Düzkaya’nın 77 puanı bulunyor. Ligin Beyaz Grubu’nda ise haftalardır lider konumunda olan Girne Halk Evi, bu haftayı da liderliğini sürdürdü. Kırmızı beyazlılar, A takımlar bazında 30 puanla en ilk devrenin en centilmen ekibi oldu.

Gençlerde batı fırtınası devam ediyor

A2 Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu’nun liderliği devam etti. Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Mesarya, Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise Lapta haftayı lider kapatan ekipler oldu. Ülkü Yurdu gençleri 22 puanla hem A takımlar, hem de genç takımlar bazında haftanın centilmeni oldu.