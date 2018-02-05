Yenicami liderliği sevdi: 1-2
K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasına lider giren Yenicami, 17’nci haftada konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanından hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasına lider giren Yenicami, 17’nci haftada konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanından hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Mücadelenin hemen başlamasıyla birlikte ilk dakika içerisinde John Ebuka’nın golüyle öne geçen konuk ekip, bu golden 6 dakika sonra kalesinde golü gördü. Nnaemeka’nın ayağından gelen golle ilk devrede başka gol olmadı. 77’nci dakikada John Okoli’nin golüyle yeniden öne geçen Yenicami, karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Yenicami puanını 36’ya yükseltirken, Gençler Birliği ise 24 puanda kaldı.
STAT: Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa***, Necmi Bulut*, Cem Öksüzoğulları***
G. BİRLİĞİ
Ali Aydemir**
Boran Esenler**
(Dk.68 Mehmet Aylanç)*
Sinan Öğüt**
Kadir Erol***
Emir Dolu**
Hasan Sarıoğlu***
(Dk.80 Mehmet Koyuncu)*
Hussain Saddam**
Berk Kaya***
Tanbara Tiongoli**
İbrahim Köse*
(Dk.77 Sertan Kurukafa)*
Nnaemeka Uzor**
TD: Serhat Ertürk
YENİCAMİ
Ercan Samancıoğlu**
Emin Atabek**
Oladele Oshobe**
Mehmet Göktaş*
Salih Güvensoy*
John Okoli**
(Dk.90 Eray Osman)
Ünal Kaya**
Tansel Ekingen*
(Dk.77 Osman Şanverdi)**
Mehmet Altın*
Faruk Dadzıe*
(Dk.65 Behiç Kum)*
John Ebuka***
TD: Sedat Devecioğlu
GOLLER: Dk.7 Nnaemeka Uzor (G. Birliği), Dk.1 John Ebuka, Dk.77 John Okoli (Yenicami)
Fotoğraf: Kanı ALDAĞ