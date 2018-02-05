Yenicami liderliği sevdi: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasına lider giren Yenicami, 17’nci haftada konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanından hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Mücadelenin hemen başlamasıyla birlikte ilk dakika içerisinde John Ebuka’nın golüyle öne geçen konuk ekip, bu golden 6 dakika sonra kalesinde golü gördü. Nnaemeka’nın ayağından gelen golle ilk devrede başka gol olmadı. 77’nci dakikada John Okoli’nin golüyle yeniden öne geçen Yenicami, karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Yenicami puanını 36’ya yükseltirken, Gençler Birliği ise 24 puanda kaldı.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa***, Necmi Bulut*, Cem Öksüzoğulları***

G. BİRLİĞİ

Ali Aydemir**

Boran Esenler**

(Dk.68 Mehmet Aylanç)*

Sinan Öğüt**

Kadir Erol***

Emir Dolu**

Hasan Sarıoğlu***

(Dk.80 Mehmet Koyuncu)*

Hussain Saddam**

Berk Kaya***

Tanbara Tiongoli**

İbrahim Köse*

(Dk.77 Sertan Kurukafa)*

Nnaemeka Uzor**

TD: Serhat Ertürk

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Emin Atabek**

Oladele Oshobe**

Mehmet Göktaş*

Salih Güvensoy*

John Okoli**

(Dk.90 Eray Osman)

Ünal Kaya**

Tansel Ekingen*

(Dk.77 Osman Şanverdi)**

Mehmet Altın*

Faruk Dadzıe*

(Dk.65 Behiç Kum)*

John Ebuka***

TD: Sedat Devecioğlu

GOLLER: Dk.7 Nnaemeka Uzor (G. Birliği), Dk.1 John Ebuka, Dk.77 John Okoli (Yenicami)