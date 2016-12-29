Yedi takımın mücadele verdiği ligde haftaya lider giren Yenicami, deplasmanda Mesarya Darts Birliği’ni 9-7 yenerek puanını 15’e yükseltti. Yenicami yenilgisiz lider olarak yoluna devam ediyor. Lefkoşa Spor Birliği ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki maç haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi oldu. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 6’ncı hafta maçlarında alına sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi -Lefkoşa Spor B.: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Yenicami 7-9

Hisarköy K.S.Derneği- UKÜ:4-12

Düzova (bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 2’nci Hafta Erteleme Maçların Sonuçları

Lefkoşa Spor Birliği-UKÜ:12-4

Beyarmudu Belediyesi- Hisarköy K.S.Dern.: 8-8

Düzova S.K.- Yenicami S.K.:7-9

Mesarya Darts Birliği-Bay

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

Takımlar O G B M AS YS P AV

1.Yenicami 5 5 0 0 52 28 15 24

2.Lefkoşa Spor B. 5 3 1 1 46 34 10 12

3.Düzova S.K. 5 3 0 2 46 34 9 12

4.Mesarya Darts B. 5 2 0 3 43 37 6 6

5.Beyarmudu Bld. 6 1 3 2 42 54 6 -12

6.UKÜ 5 1 1 3 35 45 4 -10

7.Hisarköy K.S.Derneği 5 0 1 4 24 56 1 -32