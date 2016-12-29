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  3. Yenicami kayıpsız
Yenicami kayıpsız

Yenicami kayıpsız

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki akşam oynanan altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

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Yedi takımın mücadele verdiği ligde haftaya lider giren Yenicami, deplasmanda Mesarya Darts Birliği’ni 9-7 yenerek puanını 15’e yükseltti. Yenicami yenilgisiz lider olarak yoluna devam ediyor. Lefkoşa Spor Birliği ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki maç haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi oldu. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 6’ncı hafta maçlarında alına sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi -Lefkoşa Spor B.: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Yenicami  7-9

Hisarköy K.S.Derneği- UKÜ:4-12

Düzova (bay)

 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 2’nci Hafta Erteleme Maçların Sonuçları

Lefkoşa Spor Birliği-UKÜ:12-4

Beyarmudu Belediyesi- Hisarköy K.S.Dern.: 8-8

Düzova S.K.- Yenicami S.K.:7-9

Mesarya Darts Birliği-Bay

 

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

Takımlar                        O            G            B             M           AS          YS           P             AV

1.Yenicami                       5             5             0             0             52           28           15           24

2.Lefkoşa Spor B.             5             3             1             1             46           34           10           12

3.Düzova S.K.                  5             3             0             2             46           34           9             12

4.Mesarya Darts B.          5             2             0             3             43           37           6             6

5.Beyarmudu Bld.            6             1             3             2             42           54           6             -12

6.UKÜ                             5             1             1             3             35           45           4             -10

7.Hisarköy K.S.Derneği    5             0             1             4             24           56           1             -32

                                                                                                                                                            

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