Yenicami kaleyi kapattı

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de en yakın rakipleri Cihangir ve Doğan Türk Birliği’nin 11 puan önünde zirvede bulunan Yenicami’de takımın savunma gücü dikkat çekiyor. 17 haftası geride kalan ligde kalesinde sadece 9 gol gören Yenicami takımı sadece GAÜ Çetinkaya maçında bir maçta kalesinde 2 gol gördü. Kaleci Yusuf Yontar’ın etkili performansının yanı sıra, takım savunmasının da iyi olması Yenicami’yi zor gol yiyen bir takıma dönüştürürken, takım ilk haftadaki Yalova maçı ve 14.haftadaki Cihangir maçı hariç tüm karşılaşmalarda fileleri sarsmayı başardı.

Bir maçta iki gol atan tek takım var

Lider Yenicami karşısında Gençlik Gücü, Türk Ocağı, Gençler Birliği, Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü, Lefke, Cihangir ve Baf Ülkü Yurdu takımları gol bulamadı. Buna karşılık Yalova, Değirmenlik, Doğan Türk Birliği, Binatlı, Küçük Kaymaklı ve Mormenekşe takımları Yenicami maçlarında sadece 1’er kez fileleri sarsabildi. Yenicami’ye bir maçta iki gol atan tek takım ise GAÜ Çetinkaya oldu.

Hücumda da en iyi

Yenicami takımı savunma anlamında rakiplerinin önünde bulunurken, ofansif anlamda da rakip kaleye en çok gol atan ekip konumunda yer alıyor. 47 kez rakip fileleri sarsan Yenicami’nin ardından gelen GAÜ Çetinkaya’nın ise 32 golü var. Siyah beyazlı ekip tutturduğu bu istatistikle maç başına 2,7 gol atma oranıyla oynarken, kalesinde de maç başına 0,5 gol gördü.

Ebuka’dan 22 gol

Yenicami takımında rakip filelere gönderilen 47 golün 22’sini Nijeryalı golcü John Ebuka kaydetti. Ebuka’nın ardından ise 6’şar golle Mehmet Altın ve Tansel Ekingen geldi.

YENİCAMİ’NİN 17 HAFTALIK KARNESİ

1.Yalova (0-1)

2.Gençlik Gücü (2-0)

3.Türk Ocağı (1-0)

4.Değirmenlik (3-1)

5.Doğan TB (2-1)

6.G.Birliği (2-0)

7.Dumlupınar (5-0)

8.Binatlı (2-1)

9.Mağusa TG (2-0)

10.K.Kaymaklı (3-1)

11.Lefke (9-0)

12.Çetinkaya (2-2)

13.Mormenekşe (7-1)

14.Cihangir (0-0)

15.Baf ÜY (3-0)

16.Yalova (2-1)

17.Gençlik Gücü (2-0)