Yenicami güç depoluyor

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip dünü çift antrenman ile geçirdi. Sabah kuvvet çalışan Yenicami, akşam taktik çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.

Sabah salon akşam saha

Yenicami dün Yakın Doğu Üniversitesi salonunda gerçekleştirdiği kuvvet çalışması ile günün ilk antrenmanını yaptı. Siyah beyazlılar akşam taktik ağırlıklı bir çalışma ile günü çift antrenman ile gerçekleştirdi. Yenicami Cuma ve Cumartesi günleri yapacağı birer antrenmanın ardından Pazar gününü boş geçirecek.

Pazartesi kamp

Yenicami sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde ilk kamp çalışmasını yurt içinde gerçekleştirecek. Pazartesi günü Girne’de Grand Pasha Otel’de kampa girecek olan Yenicami, Pazartesi ve Salı günlerini çift antrenman, Çarşamba gününü de tek antrenman yaparak geçirecek ve kampı noktalayacak. Yenicami yurt dışı kampını ise İzmit Kartepe’de 27 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde yapacak.