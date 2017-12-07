Yenicami – Göztepe işbirliği

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü ile Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, işbirliğine hazırlanıyor. Dün akşam Yenicami yöneticileri, A takım ve alt yapı teknik heyetinden isimler ülkemizde bulunan Göztepe yöneticisi Aktuğ Sönmez ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Aktuğ’un yapılması planlanan işbirliği çerçevesinde kulübü ve antrenmanları incelediği, görüşmede özkaynak konusunda işbirliği yapılması yönünde olumlu adımların atıldığı öğrenildi. Daha önce 2010 – 2015 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev yapan Aktuğ, alt yaş gruplarına yönelik çalışmalar ve projelerin koordinatörlüğünü yürütüyor.