Yenicami Girne’de kaybetmiyor

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, yarın lig ikincisi Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta her iki takım arasında oynanan son 13 lig maçına bakıldığında karşılaşmalar gollü geçiyor. Bunun yanında Yenicami Süper Lig’e terfi ettiği 2010 – 2011 sezonun ardından son 6 sezonda Girne’de Doğan Türk Birliği ile oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Yenicami kaybetmedi

İki takım arasında son 6 sezonda oynanan karşılaşmalara bakıldığında Girne’de oynanan lig maçlarında Yenicami rakibine mağlup olmadı. Girne’de oynanan son 6 lig karşılaşmasında Yenicami 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Doğan Türk Birliği rakibini mağlup edemedi.

Girne’deki maçlar gollü geçiyor

İki takım arasında Girne’de oynanan lig karşılaşmaları ise gollü geçiyor. Son altı sezonda iki ekibin buluşmasında sadece bir maçta tek gol olurken, diğer karşılaşmalarda toplamda 9 golün atıldığı karşılaşmalar da söz konusu. Geçtiğimiz sezonki karşılaşma 1-0 Yenicami üstünlüğü ile tamamlanırken, 2015 – 16 sezonunda 2-2, 2014 – 15 sezonunda 1-1’lik eşitlikle taraflar sahadan ayrıldı. 2013 – 14 sezonunda 2-1, 2012 – 13 sezonunda 4-0 ve 2011 – 12 sezonunda 5-4’lük skorlarla Yenicami Girne’den galibiyetle ayrıldı.