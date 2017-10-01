Yenicami galibiyete hasret: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 2. haftasında Yenicami Gençler Birliği’ni Atatürk Stadı’nda ağırladı. Karşılaşmanın ilk devresini John Ebuka ve Sercan Çoban’ın kendi kalesine attığı gollerle 2 farklı önde kapatan siyah beyazlı ekip, Gençler Birliği’nin son yarım saatlik bölümde Şenol Şöför ve Nnaemeka Uzor’un ayağından bulduğu gollere beraberliğe engel olamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Son galibiyet geçen sezon

K-Pet Süper Lig’e bu sezon son şampiyon unvanıyla başlayan Yenicami, son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 30’uncu haftasında deplasmanda Baf Ülkü Yurdu karşısında almıştı. Bu sezon 2 lig, 1 de Süper Kupa maçı olmak üzere 3 resmi maça çıkan siyah beyazlılar, 2 beraberlik 1 de yenildi aldı. Son şampiyon Yenicami bu karşılaşmalarda 6 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**,Mehmet Ekşici**,Emine Yarkın**

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu**, Ömer Gül*, Mehmet Göktaş**, Cemal Yaşınses* (Dk.65 Eren Aktaş*), Salih Güvensoy*, Ünal Kaya*, Oladele Oshobe**, Tansel Ekingen**, Mehmet Altın*, John Okoli**, John Ebuka**

GENÇLER BİRLİĞİ: Ali Aydemir**, Sinan Öğüt* (Dk.65 Emir Dolu*), Sercan Çoban**, Yusuf Beyazi*, Mehmet Erol**, Şenol Şöför**, Ertan Bulut* (Dk.80 Sertan Kurukafa*), İbrahim Köse** (Dk.60 Mehmet Aylanç*), Nnaemeka Uzor***, Tonbara Tindgoli**, Yakubu Malik**

GOLLER: Dk.6 John Ebuka Dk.22 Sercan Çoban(KK) (Yenicami),Dk.64 Şenol Şöför, Dk.83 Nnaemeka Uzor(G.Birliği)