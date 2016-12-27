K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Cihangir deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşayan ve takipçisi GAÜ Çetinkaya ile arasındaki puan farkının 6’ya düşmesine engel olamayan Yenicami’de gözler Baf Ülkü Yurdu maçına çevrildi. Güzelyurt ekibi ile Atatürk Stadı’nda karşılaşacak olan siyah beyazlılar galip gelerek ilk yarıyı en az 6 puan farkla kapatmak istiyor.

Tam kadro ihtimali

Yaşanan sakatlıkların ardından Yenicami’nin bu haftaki Baf Ülkü Yurdu’na tam kadro hazırlanması söz konusu. Bir süredir kasığındaki sakatlık nedeni ile forma giyemeyen savunmanın önemli isimlerinden Halil Uçar dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Yabancı oyuncu Moses’ın ise kontrollerinin ardından bu hafta takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Devecioğlu: “İlk yarıyı en az 6 puan farkla kapatmak istiyoruz”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Cihangir ile oynadıkları karşılaşmada aldıkları golsüz beraberliğin kendisini memnun etmediğini belirtti. Baf Ülkü Yurdu ile Cuma günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladıklarını belirten Devecioğlu, “Rakibimizin durumundan çok bizi kendi durumumuz ilgilendiriyor. Kazandıkları farklı Değirmenlik maçı ile moralli bir takımla karşılaşacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde oyunumuzu oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. İlk yarıyı en az 6 puan farkla kapatma amacındayız” açıklamasını yaptı.

Hazırlıklar Antalya’da

Siyah beyazlılar devre arası hazırlıklarını ise Antalya’da gerçekleştirecek. 9-14 Ocak tarihlerinde Kundu bölgesinde kamp yapacak olan Yenicami’de üçüncü yabancı arayışları çerçevesinde ilerleyen günlerde kanat olarak görev yapabilen bir oyuncunun adaya gelmesi bekleniyor.