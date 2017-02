“Yenicami ekolünü yaratmak istiyoruz”

YENİDÜZEN Spor Servisi

Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) futbol gelişim vizyonu ve takım yapılanması ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Golden Tulip Otel’de yer alan basın toplantısında A takım Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, A takım yardımcı antrenörü Özgü Bayraktar, A2 takım antrenörü Çağan Çerkez, U14 takımı antrenörü Erdoğan Emiroğulları, Akademi sorumlusu Simay Kanan ve Akademi antrenörleri İsmail Pirgalı, Hasan Özkan ile Şefik Şanlıtürk katıldı. Teknik direktör Sedat Devecioğlu yaptığı konuşmada, 5 yıllık süre ile ilgili hedeflenen konuları aktadı.

Devecioğlu: “Merkezimize akademiyi koyduk”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, ilk olarak kulübün önümüzdeki 5 yıllık süre içerisindeki misyonu, vizyonu, genel ve özel hedeflerini anlattı. “Kulüp olarak 2010 yılında merkezimize akademiyi” koyduk diyen Devecioğlu, “Son 6 yılda U15’te 6 final oynadık. Bunların 5 tanesini kazandık. Bu akademimizin önemli bir getirisidir. 2010 yılında yola çıkarken yapılan ilk basın toplantısında 5 yıllık vizyon ve misyondan bahsedilmişti. Bugün onların tamamlandığını düşünüyorum” dedi.

Kendisinin 2010 - 2013 yıllarında A takım hariç diğer tüm yaş gruplarında görev aldığını belirten Devecioğlu, daha sonra kulüpten izinli olarak deneyim kazanmak için kulüpten ayrıldığını belirtti. “Hazır gelme adına kulüple olan bağlarımı koparmadım” diyen Devecioğlu, önce 2 yıl Serdarlı, geçtiğimiz yıl da Dumlupınar’da Teknik Direktör olarak görev yaptığını hatırlattı.

“4 yaşından A takıma kadar vizyon ve misyon benimsenmiştir”

Kulübün vizyonu hakkında bilgi veren Devecioğlu, kulüpte 4 yaşından A takım sporcusuna, antrenörlere kadar misyon ve vizyonun benimsendiğini dile getirdi. Devecioğlu, “YAK teknik heyeti olarak gelişen ve yenilenen spor dünyasında değişime ayak uydurmak ve kendi değişimini yaratmak amacıyla kulübün vizyonu doğrultusunda kendi vizyonumuzda da güncelleme yapma ihtiyacı hissetmekteyiz. Kulübümüz, ulusal ve uluslararası alanda sürekli zirvede yer alan, başarının devamlılık gösterdiği ve ülke futboluna katkıda bulunan çağdaş bir spor kulübü olma amacını ortaya koymuş ve saygın, öncü, başarılar üreten, sürekli öğrenen ve gelişen, izleyenleri heyecanlandıran ve ilham veren gençliği ve öz kaynak gelişimini merkeze alan bir vizyon belirlemiştir” dedi.

Kulübün misyonu

Kulübün misyonu hakkında da konuşan Devecioğlu, “Bu vizyona bağlı kalarak teknik heyet olarak amaçlarımızı çağdaş spor anlayışını ve etik değerlerini yaygınlaştırmak, sportif, ruhsal ve bedensel, sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra evrensel sporcu etik değerleri temsil etmeyi, yaratıcı, saygın, çalışkan ve ilham veren bir takım kültürünü yaratmayı, dürüst ve ilkeli hareket etmeyi, spor alanında bilimsel yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı, rakibe, kendine ve spora saygı gösteren bir anlayışı benimsemeyi misyon olarak benimsemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Ekolümüzü yaratmak istiyoruz”

“Kendi ekolümüzü yaratarak her kategoride, her yaş grubunda, birçok sporcu ve antrenör yetiştirmeyi hedefliyoruz” diyen Devecioğlu, “Bu ekolü oluşturursak sadece futbolcu değil, antrenör de yetiştireceğiz” dedi. Fair Play’i her zaman merkezlerinde tutacaklarını aktaran Devecioğlu, özellikle U15 seviyesindeki bir çocuğu şampiyonluğa odaklamadıklarını belirterek “Sistemli çalışma ile son 6 U15 finalinde takımımız yer aldı. Son 2 yılın A2 şampiyonu olduk. A takımımız da her zaman şampiyonluğu kovalayacak” dedi.

“Beş yıl sonra A takımda %70 öz kaynaktan oluşmasını hedefliyoruz”

Birçok oyuncularının başka takımlarda yer aldığını, genel hedeflerin bir tanesinin de yeni yeteneklere şans vererek onları Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyleyen Devecioğlu, “Belki bu oyuncuların tamamı A takımımızda forma giyme şansı elde edemeyecek. Ama onları ülke futboluna kazandırmak istiyoruz” dedi. Devecioğlu, beş yıllık süre sonrasında da A takımda forma giyen oyuncuların %70’inin öz kaynaktan oluşmasını hedeflediklerini, bu rakamın hayal olmadığını sözlerine ekledi.

Kanan: “Fair Play’i akademiye aşıladık”

Akademi sorumlusu Simay Kanan da basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği “Zeki, çevik ve ahlaklı” sözünden yola çıkarak öz kaynakta bunu benimsediklerini söyleyen Kanan, akademinin birçok oyuncu yetiştirdiğini, başarının kupa olarak da geri dönüş yaptığını, son 6 yılda alt yapıda 11 kupa kazanıldığını söyledi. “Fair Play algısını akademimize aşıladık” diyerek sözlerine devam eden Kanan, “Rakibe saygıyı çocukların küçük yaşlarda algılamaları, onları ileride daha iyi birer sporcu yapacaktır” dedi. Akademi antrenörlerinin çocukların gelişimini yakından takip ettiğini aktaran Kanan, “Hocalarımız için de çalışmalar yapmaktayız. Sosyal seviyesini yüksek öğrenciler de yetiştirmek istiyoruz. Şubat tatili başladı. Karnesini getirene hediye vereceğiz. Çocuklarımız spora teşvik edelim, sporun içinde tutalım” dedi.

Çerkez: “A2 ligleri A takım liglerinden ayrılmalı”

Soru cevap kısmında açıklamalarda bulunan A2 antrenörü Çağan Çerkez ise, A2 liglerinin artık A takımlara bağlı kalmaması gerektiğini savundu. A takımdan ayrı olarak masrafın zaten verildiğini aktaran Çerkez, bunun rekabeti de beraberinde getireceğini dile getirdi. Basından beklentilerinin ne olduğu yönündeki soruya ise Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, “Basının ne şartlarda çalıştığını zaten biliyoruz. Ancak statlarımızın alt yapıları keşke düzgün olsa ve maç sonlarında basın toplantılarında konuşabilsek. Bu basını doğru bilgilendirme açısından da güzel olurdu” ifadelerini kullandı.