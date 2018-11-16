Yenicami devam, Baf ilk peşinde

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 9. Haftasında Atatürk Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu (BÜY) takımını konuk edecek olan ligin lider ve tek namağlup takımı Yenicami (YAK), karşılaşmadan galip ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. Diğer yandan konuk BÜY takımı son haftalarda yakaladığı çıkışını lider karşısında da sürdürüp hem Yenicami’ye ilk mağlubiyeti tattırmak, hem de evine üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşamak arzusunda. Karşılaşma ile ilgili olarak telefonla ulaştığımız her iki takımın teknik adamları takımlarına güvendiklerini, karşılaşmayı izlemeye gelen izleyicilere güzel ve keyifli bir maç izlettireceklerini belirtti. YAK Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “BÜY takımı iyi yerli oyuncularla birlikte, iyi yabancı oyuncuları harmanlayarak ligde çıkış yapan takımların içinde yer alıyor. BÜY maçı ve önümüzdeki hafta oynayacağımız MTG maçını kazandığımız takdirde neler kazanacağımızı da biliyoruz” dedi. BÜY Teknik Direktörü Kemal Yürekli ise, “Yenicami takımı iyi futbol oynayan iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Ancak bizlerde tüm hafta boyunca bu güne kadar oynadığı maçları izleyerek bu maça hazırlanmaya çalıştık. İnanıyorum ki saha içerinde istediklerimizi yansıtırsak maçtan galibiyetle ayrılacağız” ifadelerini kullandı:

Devecioğlu: “Kazanıp, MTG maçına hazırlanacağız”

“Lige başlarken, ilk yedi haftalık bir fikstür avantajımız var gibi görünüyordu” açıklamasını yapan YAK Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Bizler de bu avantajı çok iyi kullanarak hem takımımızın oyun sisteminin oturmasını sağladık, hem de bu yedi haftada galip gelerek hedefe doğru yol aldık” dedi. Sekizinci haftada Doğan Türk Birliği (DTB) ile başlayacak zorlu bir virajın olduğunun farkında olduklarının da altını çizen Sedat Devecioğlu, “DTB maçını kayıpsız atlattık ve şimdi sırada güçlü BÜY takımı var” dedi. BÜY takımının geçtiğimiz sezondan kalma oturmuş bir takımı olduğunu belirten Devecioğlu, “Bu oturmuş kadronun içine iyi yabancı oyuncuları da koyarak iyi bir takım yarattıklarını, ancak zor geçecek olan bu maçtan da galip ayrılarak gelecek hafta karşılaşacakları MTG maçına hazırlanmak istediklerini” belirtti. Devecioğlu, “BÜY ve MTG karşılaşmalarını kazandığımız takdirde neler kazanacağımızı da bildiğimiz için, önümüzdeki iki hafta bizim için çok önemli iki hafta olacak” dedi.

Yürekli: “Çıkışımızı sürdürmek için galip geleceğiz”

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de sahaya yansıttıkları mücadele ile kendinden söz tiren ve bu mücadeleyi sürdürmeye devam eden Baf Ülkü Yurdu (BÜY) takımında Teknik Direktör Kemal Yürekli, “Yenicami’nin güçlü ve iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunun farkındayız. Saha içerisinde de iyi mücadele ederek iyi futbol oynuyorlar. Ancak bizler de iyi bir takımız ve Lefkoşa’ya üç puan almaya geliyoruz” dedi. Hüseyin Ürben’in polis okulundan izin almadığını, ayni şekilde Azat Tip’in de askerden izin alamayacağını belirten Kemal Yürekli, “Çok zor bir deplasmana geldiğimizin farkındayız, ancak bizim hedeflerimiz doğrultusunda karşılaşmayı kaybettiğimiz zaman fazla da kaybedecek bir şeyimiz yok. YAK’ın ise mağlup olması durumunda neleri de kaybedeceğini biliylor ve bu maça daha sıkıntılı ve gergin çıkacaklar” açıklamasın yaptı. YAK’ın bu sıkıntısından yararlanmak için tüm hafta boyunca çok iyi bir hazırlık yaptıklarını belirten Yürekli, “Ligin üçüncü haftasından bu güne kadar YAK takımı karşılaşmaların ilk 30 dakikasında rakip filelere 10 -12 gol kaydettiğini, bunun da önlemini almak için oynadığı tüm karşılaşmaları izleyip analiz yapmaya çalıştıklarını” söyledi. BÜY Teknik Direktörü Kemal Yürekli, “Hafta boyunca yaptığımız çalışmaları, maça yansıtabilirsek, YAK takımına ilk yenilgiyi yaşatmanın mutluluğu ile birlikte, Güzelyurt’a da üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşayacağız” dedi.