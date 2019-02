Yenicami Demir için kenetlendi

Yenicami-Gençlerbirliği maçı öncesinde sahaya çıkan Yenicami A Takımı ve Demir’in bazı takım arkadaşları, üzerinde Demir’in fotoğrafı bulunan “3,5,7,10, DEMİR ŞAMPİYON” yazılı pankart açtı. Demir için yakın zamanda çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmesi hedefinde olan Yenicami Spor Kulübü, bu yolla hem Demir’e moral vermeyi, hem de aileye maddi yardımda bulunmayı amaçlıyor. Yenicami Spor Akademisi U-10 Antrenörü Buğra Çakır, Türkiye’de Lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Demir Müezzinler için etkinlik ve yardım kampanyası başlatacaklarını belirtti. Çakır, akademi öğrencisi olan minik Demir’in zor bir tedavi sürecine girdiğini ifade ederken, bu mücadelede destek için her şekilde Demir ve ailesinin yanında olacaklarını anlattı. Çakır, küçük oyuncu Demir’in yaklaşık bir aydır ailesiyle birlikte Türkiye’de olduğunu, tedavisinin şu an Ankara’da yapıldığını kaydetti. “Akademi olarak kenetlendik, onlara her türlü desteği vermeye hazırız” Minik Demir’in sağlığına kavuşması için Yenicami Spor Kulübü olarak her türlü destekte bulunacaklarını belirten Yenicami Spor Akademisi U-10 Antrenörü Buğra Çakır, mart ayı içerisinde bazı antrenörlerle birlikte Demir’i ziyaret edeceklerini kaydetti.

Çakır, “Türkiye’deki tedaviye kurul aracılığıyla gönderildiler fakat buna rağmen ailenin üstlenmesi gereken bazı sağlık masrafları var. Bunların çok ciddi meblağlar olduğunu öğrendik. Demir’in B Tipi Lösemi olduğu yani ilik nakiline gerek olmayan, uzun süreli tedavi gerektiren bir durumu olduğunu söylüyorlar. Bu süreçte elimizden geldiğince aileye destek olmak istiyoruz. Akademi olarak kenetlendik, onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Mart ayı içinde de Demir’e günü birlik ziyaretimiz olacak.” dedi.