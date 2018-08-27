Yenicami Bolu yolcusu

Siyah beyazlılar bugün Bolu, Gerede’de Kaya Green Park Otel’de kampa girecek.

Bugün adadan ayrılacak olan Yenicami, cumartesi gününe kadar yoğun bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanacak. Tam kadro olarak kampa girecek olan Yenicami’nin kafilesinde 21 futbolcu, 7 teknik heyet elemanı ve bir yönetici bulunuyor. Siyah beyazlılar ayrıca kampta iki Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekibi ile de hazırlık maçı oynayacak.