Yenicami bir adım önde: 2-1

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, İsfendiyar Açıksöz, Kaan Koday

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Oladele Oshobe, Salih Güvensoy, Mehmet Altın, Ünal Kaya, Tansel Ekingen (Dk.87 Bünyamin), Mehmet Göktaş, John Ebuka Okoye, John Okoli, Behiç Kum, Yasin Açıkel

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz, Hüseyin Kayalılar, Tunç Özgürgün, Abbas Osum, Serhan Önet, Erdinç Börekçi (Dk.61 Ümitcan), İbrahim Çıdamlı (Dk.85 Esin Sonay), Sercan Demirman, Muammer Tip (Dk.66 Batuhan), David Solomon, Barine Eko

GOLLER: Dk.72 ve 81 John Ebuka Okoye (Yenicami) – Dk.90+2 (P) Esin Sonay (GAÜ Çetinkaya)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Yenicami, GAÜ Çetinkaya’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşa 2-1 Yenicami üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın tempolu ama golsüz tamamlanan ilk yarısının ardından ikinci yarının 72’nci dakikasında John Okoli’nin ceza alanı dışından şutu son olarak John Ebuka’ya çarparak ağlara gitti. Bu skorla Yenicami skor üstünlüğünü ele geçirdi. Dakikalar 81’i gösterdiğinde ise GAÜ Çetinkaya savunmasındaki anlaşmazlıkta ileri çıkan kaleci Cenk’in kısa düşen kafa vuruşu ile buluşan John Ebuka, topu ağlara gödererek Yenicami’ye iki farklı üstünlüğü getirdi. Maçın 90+1’inci dakikasında ise Yenicami’de Bünyamin’in Esin Sonay’a ceza alanı içersisinde yaptığı müdahaleye penaltı kararı çıktı. Esin’in kaydettiği golle maç 2-1 tamamlandı. Turun ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü oynanacak.