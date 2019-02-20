Yenicami başkanını seçti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de olağanüstü genel kurul dün kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Başkanlık seçimi gündem maddesi ile toplanan genel kurulda aday olan Ali Vehid üyelerin onayını alarak kulübün yeni başkanı seçildi.

Yenicami’de bir süre önce başkan Hüseyin Metinser ve yönetim kurulu görevlerinden istifa kararı almıştı. İstifa sonrasında kulüpte uzun yıllardır yöneticilik görevi yapan Ali Vehid, başkanlık için aday oldu.

Dün kulüp lokalinde gerçekleşen olağan genel kurulda Hüseyin Metinser ve Ali Vehid üyelere yönelik konuşmalar gerçekleştirdiler. Daha sonra Vehid üyelerin onayını alarak kulübün yeni başkanı oldu.