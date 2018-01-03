Yenicami arayı kısa tuttu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami, ilk devrenin tamamlanmasının ardından bugün ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. İlk çalışma bugün Yusuf Kaptan Sahası’nda yer alacak. İzinli olan Tansel Ekingen ile Eray Osman Halil’in ilk çalışmada yer alması beklenmezken, siyah beyazlılar Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını adada sürdürecek.

Kamp Antalya’da

Yenicami devre arası hazırlık kampını 8-13 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirecek. Cumartesi gününe kadar adada hazırlanacak olan Yenicami, Pazar gününü dinlenerek geçirdikten sonra Pazartesi günü Antalya’ya hareket edecek. Yabancı oyuncuların kampa katılması için vize girişimi yapılırken, yanıt bekleniyor.

Kiralık listesi belirlendi

Yenicami’de ara transfer döneminde kiralanması planlanan oyuncular da netleşti. Siyah beyazlılarda Cemal Yaşınses, Hamza Ekşi, Hüseyin Paşa, Mustafa Dayı, Edis Sökmez, Galip Albayrak, Nedim Kaplan ve Neval Esengül’ün kiralanması kararı alındı. Bunun yanı sıra KKTC vatandaşlığı alan ve ilk yarıda takımla birlikte çalışmalara katılan yabancı uyruklu futbolcu Farouk Dadzi, ikinci yarıda Yenicami formasını giyebilecek.