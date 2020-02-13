Yeniboğaziçi'nde bir kişi ayağından vuruldu

Yenibogaziçi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda ismi Ali Kizilateş olduğu öğrenilen biri kimliği meçhul bir şahıs tarafından ayağından vuruldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

13.2.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde Kemeraltı Sokak üzerinde, Ali ĶIZILATEŞ (E-43) yaya olarak bulunduğu bir sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sağ ayak bileğinden yaralanmıştır. Ali ĶIZILATEŞ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.