Yeniboğaziçi'nde bir kişi ayağından vuruldu
Yeniboğaziçi’nde akşam saatlerinde bir kişi ayağından vurularak yaralandı.
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Yenibogaziçi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda ismi Ali Kizilateş olduğu öğrenilen biri kimliği meçhul bir şahıs tarafından ayağından vuruldu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
13.2.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde Kemeraltı Sokak üzerinde, Ali ĶIZILATEŞ (E-43) yaya olarak bulunduğu bir sırada meçhul bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu sağ ayak bileğinden yaralanmıştır. Ali ĶIZILATEŞ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : silah, ateş, yaralama, Ali Kizilateş
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