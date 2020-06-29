Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeniboğaziçi'nde arazi yangını
Yeniboğaziçi'nde arazi yangını

Yeniboğaziçi'nde arazi yangını

Yeniboğaziçi’nde dün 16.30 sıralarında St. Barnabas Kilisesi yakınlarında: muhtemelen elektrik trafosundan çıkan kıvılcım sonucu  yangın meydana geldi.

A+A-

Yeniboğaziçi’nde dün 16.30 sıralarında St. Barnabas Kilisesi yakınlarında: muhtemelen elektrik trafosundan çıkan kıvılcım sonucu  yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu 70 dönüm anız, 104 rulo balya, 11 zeytin ağacı tamamen, 10 zeytin ağacı ise kısmen yandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler