Yeniboğaziçi Pulya Festivali başlıyor

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ile ilgili bugün Salamis Bay Conti Resort Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda 17-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin programı açıklandı.

Basın toplantısında Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi'nin turizm incisi olmasının yanı sıra sahilleri, tarihi mirası, yıllarca Kıbrıs'a başkentlik yapmış dünya mirası Salamis kentiyle bölgenin önemine değinerek Pulya Festivali'nin 1974'den önce de yapıldığının altını çizdi.

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali düzenleme komitesi başkanı Bedia Balses Çeliker ise festivale çok kısa bir sürede hazırlandıklarını, seçimlerden hemen sonra geniş kapsamlı ve tüm 8 köyü içine alan bir komite kurduklarını ve en iyi şekilde festivali yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Çeliker, festivali kendi öz değerleri ile yarattıklarını, kaliteli ve nitelikli programlarla ülkenin en iyi festivallerinden bir tanesini yaratmak amacıyla yola çıktıklarını anlattı.

Festivalin Ana sponsoru Dörter Construction adına Nihat Dörter ise yaptığı konuşmada, ülkemizde Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nin önemine değinerek, böyle nitelikli organizasyonları her zaman desteklediklerini belirtti.

Belediye Kültür Sanat Sorumlusu Mehtap Sayıner de festival programı hakkında bilgi verdi.

Festivalde bu yıl, Arif Edizer, Şermin Sekizler, Lütfiye Özipek, Sertaç Gönültaş konserlerinin yanı sıra çocuk gecesi, pandomim gösterisi, çocuk defilesi, YBB Korosu, Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu, Aytotoro Tava Yemeği Yarışması, Karadenizliler gecesi, karikatürcüler buluşması (Mustafa Tozakı, Serkan Sürek), Orkun Bozkurt kitap imza etkinliği, Yiğitcan Hekimoğlu söyleşisi, Enginar Dolması film gösterimi, Herem konseri, final gecesinde ise Ferhat Göçer konseri yer alacak.