Didem MENTEŞ

Ülkemizde akaryakıt, tüp gaz ve elektriğe gelen zamlar vatandaşın belini bükerken, ısınma olanakları da çeşitli şekillerde kendini gösterdi. Özellikle elektriğe gelen okkalı zam nedeniyle vatandaşlar şömine ve odun sobalarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Odun satışlarında hareketlilik yaşanırken, ‘kaçak ağaç kesimi’ bu yıl yine yaşanmaya devam etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, elektrik fiyatlarının pahalı olması nedeniyle bazı insanların kaçak odun kesimine yöneldiğini söyleyerek, kesim yöntemlerinde ‘sessiz motor’ kullanımının ortaya çıktığını dile getirdi. Fırat, yapılan tüm denetimlere rağmen ağaç katliamının sürdüğünü vurguladı.

“İki olay polislik oldu”

Elektrik fiyatlarının artış görmesi nedeniyle şömine ve odun sobası yakmak isteyen kişilerin oduna rağbet gösterdiğini, bazı kişilerin kaçak olarak odun kesimi yaptığını vurguladı.

Özellikle geçtiğimiz hafta Alevkayası- Esentepe ve Mağusa bölgesinde ise ağaç katliamı yaşandığını söyleyen Altay Fırat, konunun polise taşındığını ve yargıya gideceğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, elektrik fiyatlarının pahalı olması nedeniyle bazı insanların kaçak odun kesimine yöneldiğini söyleyerek, tüm denetimlere rağmen ağaç katliamının devam ettiğini vurguladı

“Sessiz motorla kesiyorlar”

Altay Fırat, daire olarak denetimleri etkin bir şekilde sürdürdüklerini, kaçak kesimlerin minimum düzeye inmesine rağmen, farklı farklı yöntemlerle ağaç katliamı yapıldığını dile getirdi.

Bu yıl özellikle bazı kişilerin ‘sessiz motor’ kullanarak, ağaç kestiğinin bilgisi geldiğini söyleyen Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, “bu kişileri nasıl tespit edeceğiz, nasıl bulacağız” dedi.

“Elimizden geleni yapıyoruz”

“Her ağacın başına koyacak kadar adamımız yok” diyen Altay Fırat, Orman Dairesi olarak kaçak ağaç kesiminin önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Fırat, “Ormanlarda pusular kuruyoruz, personelimizi kotasyona koyarak kontrol ediyoruz. Bu işler takip ister” dedi.

Bu yıl özellikle bazı kişilerin ‘sessiz motor’ kullanarak, ağaç kestiğinin öğrenildiğini söyleyen Fırat, geçtiğimiz hafta Alevkayası- Esentepe ve Mağusa bölgesinde ağaç katliamı yaşandığını ve konunun polise intikal ettiğini belirtti

“ALO 177 ihbar edilsin”

Orman Dairesi olarak polise ile işbirliği yaparak, daha etkin denetimler gerçekleştiğini de ifade den Fırat, kaçak kesimleri mümkün olduğunca minimuma indirmeye çalıştıklarını kaydetti.

“Bu konularda halkın bilinçlenmesi ve medyanın ikaz edici yayınlar yapması gerekir” diyen Altay Fırat, yurttaşların daha duyarlı olması ve ALO 177 ihbar hattına bu kişileri bildirmelerini istedi.

“Oduna talep yüksek”

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, elektrik zammı nedeniyle odun satışlarında hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek, daire olarak tonu 360 TL’den kızılçam ağacından odun satışı yapıldığını ifade etti. Yaş ağaçların değil kurumuş olan ağaçların kesilerek, odunların hazır hale getirilip satıldığını aktaran Fırat, kesilmemiş 1.30 metre uzunluğunda odunların da 130 TL’ye satıldığını kaydetti. Vergi dairesinden izinli olan odun satıcıları olduğunu da aktaran Fırat, odun satışlarına talebin yüksek olduğuna işaret etti.

“Kurumuş ağaçlar kesiliyor”

Altay Fırat, “Ayrıca dairemiz tarafından, izinli motoru ve el arabası olanlara, kavuk böceğinden dolayı kurumuş olan ağaçlardan kesilir. Ercan bölgesinde kurumuş olan bu tür ağaçların 2 STR’si bir tondur ve bu 25 TL’dir. Kurumuş ağaç mühürlenir, kesilir ve verilir. En karlısı budur ve yurttaşa bunu tavsiye ediyoruz. En pahalı zeytin ve harnup ağacıdır. Ama biz bunları kesmeyiz, kurumuş ağaçları keseriz. Biz daha çok kızılçam ağacı keseriz. Çam kese böceklerinin zayıflattığı ve kavuk böceklerinin de kuruttuğu ağaçlar kesilir” dedi.