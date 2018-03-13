"Yeni yönetim anlayışıyla yeni Mağusa" tartışılıyor

MAGEM "Nasıl bir Mağusa istiyoruz?" sorusuyla, Mağusa'nın geleceğini, yönetimini ve sorunlarını tartışmaya başlıyor.

Periodik aralıklarla gerçekleştirilecek olan sunum ve tartışmalar, Ulaş Gökçe'nin "Yeni yönetim anlayışıyla yeni Mağusa" sunumu ile başlıyor.

Sunum ve ardından gerçekleştirilecek olan tartışma yarın (14 Mart Çarşamba) saat 19:30'da MAGEM'de (Bandabulya Suriçinde) gerçekleşecek.