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Yeni yol bitmedi, trafik başladı

Yeni yol bitmedi, trafik başladı

15 Kasım’da açılması beklenirken, çalışmaları tamamlanmayan yoldan her gün yüzlerde araç geçiyor.

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Yeni Güzelyurt- Lefke anayolu tamamlanmadan kullanılmaya başlandı. 15 Kasım’da açılması beklenirken, çalışmaları tamamlanmayan yoldan her gün yüzlerde araç geçiyor.

Yol çalışma tabelaları içerisinde, gerekli önlemler alınmadan kullanılmaya başlanan yol tehlike saçıyor. Yağışlı hava nedeniyle de toprak yolda çukurlar oluşurken, yurttaş çamurlardan geçip gidiyor. 

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FOTOĞRAFLAR: Hüseyin ÖZBARIŞCI

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