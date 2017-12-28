Yeni yılda hediyemiz “e-fidan”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yılda yapılacak fidan bağışıyla sevdiklerimize çok özel bir hediye sunulabileceğini belirterek, bunun diğer hediyelerden farklı ama bir o kadar anlamlı olduğunun da altını çizdi.

Ülkemizin fidan bağışı yapılabilecek ilk dijital platformu olan, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında geçtiğimiz yıl imzalanan “e-fidan” bağış protokolü çerçevesinde yeşil bir gelecek için dileyen herkes fidan bağışında bulunabiliyor. Yapılan işbirliğinde bağışlanan fidanların Orman Dairesi tarafından belirlenen yere ekilmesiyle özellikle yanan ormanların yerine yenilerinin oluşması hedefleniyor.

e-fidan hediye edin anında sertifikanızı alın

Kuzey Kıbrıs Turkcell yapılacak her bir fidan bağışıyla ülkemize ve geleceğimize yatırım yapacağımızı hatırlatarak, bağışlarla hep birlikte çoğaltılan projede yanan Çamlıbel Ormanı’nı yeşillendirmek için ilk fidan dikiminin gerçekleştiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Turkcell, açıklamasında gösterilen ilginin mutlu edici olduğunu da söyleyerek, daha yeşil bir gelecek özlemimize ışık tuttuğunun da altını çizdi.

Gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren ilgi gösteren herkese teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Turkcell “Güzel Kıbrıs’ımızın ve güzel halkımızın yeni yılını tüm Turkcell ailesi olarak gönülden kutluyoruz” dedi.

Turkcell, e-fidan bağışı yapıldıktan sonra sertifikasının da anında dijital olarak temin edilebileceğini belirterek, bağış yapan kişinin ister mail yoluyla, isterse çıktı olarak bu sertifikaya ulaşabileceğini de vurguladı.

Nasıl fidan bağışlanabilir?

E-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişiliyor. Adamızın yeşil geleceğine sahip çıkmak isteyen herkes projeye online olarak fidan bağışında bulunulabiliyor. Her bir fidan bağışı için belirlenen ücret 5 TL. Proje kapsamında kurumlar IBAN numarası ile bağış yapabiliyor. Site üzerinde ayrıca Orman Dairesi’ne bağlı hesap numarasına ücreti yatırarak da herkes dilediği kadar fidan bağışında bulunabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell faturalı hat kullanıcıları ise tüm bunların dışında dilerse bağış tutarını faturasına yansıtabiliyor. Bağış karşılığında kişinin veya kurumun ismine özel 10 ayrı başlıkta sertifika düzenlenebiliyor. Bunlar, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü, Basın Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü, doğum günü, yeni yıl kutlaması ve bağış için genel teşekkür sertifikası şeklinde yer alıyor.