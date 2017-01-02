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Yeni yıla yağmurla başladık

Yeni yıla yağmurla başladık

 Meteoroloji Dairesi son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

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 Meteoroloji Dairesi son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre dün saat 08.00 ve bugün 08.00 arasında metrekareye Dörtyol’da 17, Mağusa’da 12, Çayırova ve Salamis’te 10, Kırıkkale, Beyarmudu ve Kantara’da 9, Kaleburnu, Akıncılar ve Taşpınar’da 8, Geçitkale, Çayönü ve Dipkarpaz’da 7 kilogram yağış düştü.

Diğer yörelerdeyse metrekarede 1 ile 6 kilogram arası yağış kaydedildi.

 

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