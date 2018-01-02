Yeni Yıla, Türk Sanat Müziği Eşliğinde Girelim

Ersin Kaşif

Türk Sanat Müziği’nin eşsiz yorumcularından Vedat Çetinkaya’nın, Selçuker Medya ve Yayıncılık A.Ş etiketi ve EMI – Universal Müzik Türkiye dağıtımıyla yayınlanan albümü çok beğeniliyor. Dördü enstrümantal olmak üzere 24 eserden ve 2 CD’den oluşan bu muhteşem albümü satın almak için işte adres; http://bit.ly/2kW87y2 29 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda da yerini alan olan bu arşivlik eser, Türk Sanat Müziği dinleyicileri ve her yaştan müziksever için bir başucu eseri olmaya aday! Birçok önemli müzisyenin kayıtlarında yer aldığı bu muhteşem albümde sözü – bestesi Zeki Müren’e ait ‘Şimdi Uzaklardasın’ ve bestesi yine Zeki Müren’e ait ‘Bir Demet Yasemen’ eserleri de Vedat Çetinkaya’nın yorumuyla müzikseverlerle buluşuyor! “Gönüllerindeki zenginliklerini karşılıksız paylaşan, bu CD çalışmamda beste ve güfteleriyle beni onurlandıran değerli şair ve bestekar dostlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.” diyen Vedat Çetinkaya şunları ekledi; “Eserlerini yıllarca severek okuduğum sanat güneşimiz Zeki Müren’i rahmetle anıyorum.

VEDAT ÇETİNKAYA’YI TANIYALIM;

1943 yılında Bakırköy’de doğan Vedat Çetinkaya, 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda ses sanaçısı olarak görev almış ve Münir Nurettin Selçuk, Dr. Nevzat Atlığ, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Muzaffer Birtan ve Cenan Akın gibi değerli musikişinaslardan feyz almıştır. 1996 yılından beri yönetim kurulu üyesi olduğu Şişli Musiki Derneği, Bakırköy Lisesi Mezunlar ve Mensupları Derneği, BİAD Cumhuriyet Korosu ve Ataköy Türk Sanat Müziği Korosunda musiki dersleri vermektedir.

Çeşitli yerlerde sahne çalşmaları yapmış olan ve konserler veren Vedat Çetinkaya, beste çalışmalarını da sürdürmekte olup, TRT repertuarında çok sayıda bestesi bulunmaktadır.

İşte Altın Şarkılar;

1. GÜNEŞİ GECEME MİSAFİR ETTİM

Söz: Necla Ünal - Beste: Vedat Çetinkaya

2. GÖZLERİNİ GÖZLERİMDEN AYIRMA HİÇ

Söz - Beste: İsa Coşkuner

3. DÜŞEN SARI YAPRAKLARA

Söz: Muhammet Yılman - Beste: Erol Bingöl

4. BİR DEMET YASEMEN

Söz - Beste: Zeki Müren

5. SARSAM DİYORUM

Söz: Meryem Sevin - Beste: Turhan Taşan

6. HAYATIMIN KADINI

Söz: Rüştü Okyar - Beste: Murat Demirhan

7. SEVDALIYIM COŞTUM TAŞIYORUM

Söz: Ümit Özkan - Beste: Vedat Çetinkaya

8. GİZLİ AŞK BU

Söz-Beste: Zeynettin Maraş

9. OLDU MU YA?

Söz: Yalçın Benlican - Beste: Turhan Taşan

10. SEVELİM GÜLELİM EĞLENELİM HEY

Söz: İlkan San - Beste: Vedat Çetinkaya

11. GÖNÜL PENCERESİNDEN

Söz: Şemsi Belli - Beste: Muzaffer İlkar

12. BİR DEMET YASEMEN (ENSTRÜMANTAL)

Beste: Zeki Müren

13. KIZ SEN İSTANBUL'UN NERESİNDENSİN? (ENSTRÜMANTAL)

Beste: Ünal Narçın



CD 2

1. ÜZÜLMEM ARTIK BEN

Söz: Aşkın Tuna - Beste: Hüsnü Üstün

2. NEREDE O HATIRALAR?

Söz-Beste: Vedat Çetinkaya

3. ŞİMDİ UZAKLARDASIN

Söz-Beste: Zeki Müren

4. YANIMDA OLSAYDIN YETERDİ İNAN

Söz: Nilgün Aygün Bingöl - Beste: Vedat Çetinkaya

5. SEN BENDEKİ HER ŞEYSİN

Söz: Aşkın Tuna - Beste: Vedat Çetinkaya

6. SENİ SEVEN OLABİLİR

Söz: Aşkın Tuna - Beste: Hüsnü Üstün

7. BİRAZ GEÇ KALMADIN MI?

Söz: Aşkın Tuna - Beste: Turhan Taşan

8. ESKİ BİR TANGO GİBİ

Söz: Fatma Onur - Beste: Ahmet Kadri Rizeli

9. KIZ SEN İSTANBUL'UN NERESİNDENSİN?

Söz: Aşık Yener - Beste: Ünal Narçın

10. OLDU MU YA? (ENSTRÜMANTAL)

Beste: Turhan Taşan

11. GÖNÜL PENCERESİNDEN (ENSTRÜMANTAL)

Beste: Muzaffer İlkar