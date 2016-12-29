Kuzey Kıbrıs Turkcell, başkent Lefkoşa’da “Güzel Kıbrıs Sokağı” olarak düzenlediği meydanda, yeni yıl mesajlarını yayınlıyor.

Lefkoşa’da Dereboyu girişinde, Sabri Orient ya da Bakanlık Işıkları olarak bilinen kavşak, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından Kıbrıs kültürü temasıyla yeniden düzenlenmişti.

“Güzel Kıbrıs’ım” ismi verilen ve halkın yoğun beğenisini toplayan kavşak, bu kez yeni yıl mesajlarını yansıtarak yine odak noktası olacak.



yeniyilmesaji.com

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, “2017’ye az kaldı! Tıklayın, yeni yıl mesajınızı yazın, fotoğrafınızı ekleyin! Biz de sizin için Güzel Kıbrıs Sokağı’nda yayınlayalım” çağrısı yapıldı.

“Güzel Kıbrıs” kavşağındaki dev ekranda yayınlanacak mesajlar, internet aracılığı ile gönderilecek. Mesajların büyük ekrana yansıtılması için yeniyılmesaji.com sitesi üzerinden gerekli bilgilerin girişinin yapılması gerekiyor.

“Yayınlanmasını istediğin fotoğrafı yüklüyorsun ve yayınlanacak 140 karakterlik mesajını yazıyorsun, dev ekranda yayınlanıyor” denen Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında, katılımcıların, diledikleri kadar mesaj gönderebileceğine de dikkat çekildi.

Mesajların, editörler tarafından onaylandıktan sonra yayına verileceğini belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell, başvuru sahiplerine bu yönde bilgilendirme de yapılacağını duyurdu.

Ayrıca, kendi mesajının ekrandan kaldırılmasını isteyenler sosyalmedya@kktcell.com adresine bilgileri ile başvuru yapılabiliyorlar.