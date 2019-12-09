Yeni yıl için eller cebe!

Fehime ALASYA



Yeni yıl akşamını evdeki sofrasında kutlamak isteyen vatandaş kesenin ağzını açmak zorunda… Ülke ekonomisinde darboğaz olan vatandaş, yeni yılı evinde karşılamak için 1.300 TL’yi gözden çıkaracak.

Her keseye göre değişen birçok ürün fiyatı içinde en büyük payı ise et ürünleri ve içecekler tutuyor. YENİDÜZEN’in ‘Yeni yıl Alışveriş Sepeti’ne giren ürün araştırmasında “Yılbaşını evde geçireceğim” diyerek tasarruf etmeyi planlayan vatandaşı dahi zora sokuyor.

Piyasa fiyatlarının ortalaması alınarak hazırlanan listede, fiyatlar ‘lüks’ olarak nitelendirecek ürünlerden kaçınılarak, orta halli bir ailenin geçimine göre baz alındı.

Dört kişilik mütevazı bir ailenin yılbaşı sofrasında yer alacak; içecek, yiyecek, meze, tatlı ve meyve fiyatları toplamda bin 300 TL’yi buluyor.

Sadece gece boyu yanacak olan mangalın maliyeti 535 TL olurken, yeşillikler ve mezeler için 80, gecenin süsü olan kestane, nar, tahin, humus ve bunun gibi ürünler için 195,25, meyve için 30 ve içecekler için ise 300 TL gözden çıkarılacak. Gecenin sonunda ikram edilen tatlılar için ise bütçeden 105 TL ayrılacak. Bir gece için toplamda bin 245,25 TL mutfak masrafı ortaya çıkıyor.

EN BÜYÜK PAY ET ÜRÜNLERİ VE İÇECEKLERDE:

Mangal maliyeti 535 TL,

Yeşillikler ve mezeler 80 TL,

Meyve 30 TL,

İçecekler 300 TL,

Gecenin süsü olan kestane, nar v.b. gibi ürünler için 195,25 TL,

Tatlı 105 TL.

Sadece mangal için 535 TL

Altı kişilik bir ailenin sofrasında en büyük payı tutan et ürünleri oldu. Mangalların gece boyu yanacağı yeni yıl gecesinde ortalama 6 kişilik aileye, 2 kilo et (Kilosu 90 TL), 5 kiloluk pişmemiş bir hindi, 2 kiloluk orta boy tavuk ve 1 kilo pastırma tüketimiyle toplamda 467,50 TL’yi gözden çıkarıyor.

İki paket kömür ve 2 paket pide ile bu rakam 535 TL’ye çıkıyor.

Aile, sadece mangal için yeni yıl gecesinde 535 TL’yi gözden çıkarıyor.

Yeşillik ile mezelerin maliyeti 80 TL

Ana yemeklerin yanında yer alacak yeşillik ile mezelerin maliyeti ise toplamda 80 TL.

Gecenin süsü olacak olan enginar, nar, kuruyemiş ve kestane gibi ürünler için ise 145,25 TL bütçeden ayrılıyor. Meyveler için ise birer kilo mandalina, portakal, kivi ve muz ile 30 TL gözden çıkarılıyor.

Humus, tahin ve yoğurt için ise ortalama 50 TL maliyet çıkıyor.

İçecekler için 300 TL

“Romantik bir yılbaşı akşamı” diyenler için kaçınılmaz olan kırmızı şarap, çocuklar için meyve suyu, yetişkinler için kola, rakı sevmeyenler için ise viski içecek bölümünü renklendirecek.

Gecede, içecek grubu içerisinde 6 kişilik bir aile 1 şişe şarap, bir şişe viski, bir şişe kola ve meyve suyu tüketirse bunlara da 126,90 TL ödeyecek.

Uzun saatler süren yeni yıl karşılamasında bu miktarların muhtemelen iki katını harcayacak olan aile, yaklaşık 300 TL’yi içecek için gözden çıkaracak.

Gecenin sonunda ağızlar 105 TL’ye tatlanacak

Gecenin sonunu getirirken her durumda tatlısını ihmal etmeyenler ise tüm bu giderlere ek, orta boy bir pasta veya 1 tepsi ekmek kadayıfına 105 TL harcayacak.