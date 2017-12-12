Yeni yıl hediyesi Altınbaş’tan

Kıbrıs Altınbaş Kuyumculuk, kurulduğu günden bu yana gerek koleksiyonları, gerekse alanında uzman kadrosuyla, yenilikleri ve trendleri daima takip ederek, hem geleneksel, hem evrensel tasarımlarıyla öncü olmayı kendine prensip edinmiş bir marka...

Sektörün Yön Veren Markası Altınbaş Kuyumculuk, Yeni Yılda da Muhteşem Tasarımları ile Göz Kamaştırıyor!

60 yılı aşkın tecrübesi ile geçmişten bu yana yenilikçi ve yaratıcı bakış açısı, sektöründe daima göz kamaştıran tasarımları ile fark yaratan Altınbaş Kıbrıs, yeni yılda yine adından söz ettiren bir marka olarak ilerlemeye devam ediyor.

Geleneksel değerler ile modernizmi harmanlayan, her tasarımında bir hikaye barındıran Altınbaş Kuyumculuk, yeni yıla özel kampanyası ile 31 Aralık 2017’ye kadar pırlanta ve tek taş tasarımlarını size özel fiyatlarla sunuyor.

Yeni Yılın Trendi Yine Altınbaş!

Her yıl olduğu gibi yeni yılda da herkesin ilk tercihi olan Altınbaş Kuyumculuk, Kuzey Kıbrıs geneline yayılmış 9 mağazası ile benzersiz tasarımlarını siz değerli müşterilerine en uygun fiyatlarla sunarak ışıltınıza ışıltı katmaya devam ediyor.

Her özel gününüze, özel fırsatlar Altınbaş’ta!

Altınbaş Kuyumculuk, tüm özel günlerinizde özel fırsatlar ile favori tercih olarak aşkın en güzel halini yeni yılda da anlatmaya devam ediyor...