Yeni yıl havasını sokakta hissedin

Atölye A’nın Bandabuliya yanındaki Kuyumcular Sokak’ta düzenlediği “Chrıstmas Bazaar” etkinliği güneşli hava eşliğinde, yoğun katılımla sürüyor.

Yeni yıl havasının sokakta hissedildiği ve saat 19.00’a dek sürecek olan bu güzel etkinlikte hem alış veriş hem sohbet bir arada…

‘Yeni yıl hediyesi ne alsam’ diye düşünenler, birbirinden farklı ve özel stantların olduğu “Chrıstmas Bazaar” etkinliğinden faydalanırken, sıcak şarap eşliğinde güzel havanın keyfini sürüyor…

Hediyelik eşyaların bulunduğu zengin stantlar, çeşitli el işi ürünlerinin, hediyelik eşyaların satıldığı etkinlikte, dileyen kendi hediyesini de kendisi hazırlayabiliyor.

Katılımcılar sıcak şarap ve birçok atıştırmalıkla tatlanan günde, Dj. Toska Ellis eşliğinde keyifli saatler geçiriyor.