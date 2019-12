Yeni yıl Bandabuliya’ya uğramadı

Fehime ALASYA

Bandabuliya esnafı yılbaşından umduğunu bulamadı. Özel günlerde bir beklenti içine giren çarşı esnafı, yeni yılda turist turlarının azalmasıyla umduğunu bulamadı.

Yerli halkın da çarşıya gitmediğini dile getiren Bandabuliya esnafı, bunun nedenlerine değindi.

Çarşıdaki yüksek otopark ücretlerinden ve yetersiz oluşlarından dert yanan esnaf, yayalaştırmayla ilgili de dert küpü.

Siyasilerin ilgisizliğinden yakınan Bandabuliya esnafı, “Artık her apartmanın altında birer market açılıyor, buna dur diyen yok.” diyerek, genel olarak ülkedeki çarpık uygulamaların burayı da olumsuz etkilediğini anlattı.

Ülkedeki market artışında ve bölgesel yayılmasında düzensizlik olduğunu anlatan Bandabuliya esnafı, artık bölgede sebze-meyve satışının durma noktasına geldiğini kaydetti, satışlarının çok düştüğünü anlattı.

Bandabuliya’nın bir bölümü adeta ıssız ve terk edilmişlik havası veriyor



Esnaf, tavla oynayarak, kahve içip sohbet ederek gününü geçiriyor



Manav tezgâhlarındaki sebze-meyveler tazeliği ile göz alıyor.

Bandabuliya esnafı ilgisizlikten şikâyetçi…

Veysi Dindar: “Bedava desek bile alacak insan yok. İlgilenen de yok”

“Bandabuliya tadilata uğradıktan sonra burası hiç hayır etmedi. Bölgedeki nüfus da azaldı. Buraya gelecek olanlar yollar kapandı diye buraları bulmakta zorlanıyor. Bandabuliya öldü, gençlerin çarşıya dönüşü buradaki esnafa canlılık katmadı. Buraya her gelen fikir alıyor, dinliyor ama buradan çıktı mı unutuyor. Yeni yıl çarşıya uğramadı. Beleş diye bağırsak alacak insan yok. İlgilenen de yok. Bir otopark ücreti 10 TL. İnsanlar gelmiyor tabi.”

Baki Dilekçi: “Bandabuliya ölmüyor, öldürülüyor”

“Yeni yıl heyecanı hiçbir yerde yok, Bandabuliya’da ise hiç yok… Burası ölmüyor, öldürülüyor. Her sokakta sebze meyve satıcıları var, her yerde market açılmasına izin veriliyor, bu da bizi etkiliyor. Yollar yayalaştırıldı, otopark ücretleri 10 TL tüm bunlar etkendir. Önceden ücretsiz olan Belediye otoparkı bile 5 TL oldu. Ülke genelindeki idare daha iyi olsa burası da böyle atıl kalmazdı. Artık her apartmanın altında birer market açılıyor, buna dur diyen yok.”

Osman Uygar: “Her evin altında market var, sebzeci var, satışlarımız eskisi gibi değil”

“Uzun zamandır böyle durgunluk yaşamadık. Ülkede her yerde market açılıyor, nerede diğerine ne kadar yakın bakan yok. Her evin altında market var, sebzeci var. Satışlarımız eskisi gibi değil, çok düştü. Artık bize ayağı alışan, kaliteli mal isteyen seçici müşterilerimiz geliyor. Sebzeciden eskiden haftada 2 kez mal alırdım, şimdi zar zor haftada 1 kez alıyorum çünkü satılmıyor, kalıyor. Araba park yerleri çok pahalı. Beleş otopark olmalı.”

Melike Peynirci: “Sadece yılbaşı değil, her zaman böyle sakin, burada hareketlilik kalmadı”

“Sadece yılbaşı değil, her zaman böyle sakin. Park yeri falan bence bahane. Bence alışverişin büyük bir bölümü güneye kaydı. Burada hareketlilik kalmadı.”

Nazlı Güzeloğlan: “Yerli halk yolları karıştırıyor, tabelalar yetersiz”

“Genelde kış aylarında durgun oluyoruz çünkü zaten burayı ayakta tutan turist grupları oluyor. Geleneği yaşatma isteği, devam ettirme isteği maalesef yerli halkta yok. O yüzden bu mevsim daha çok ölüdür. Çoğu yerli halk da yolları karıştırıyor, tabelalar yetersiz. Bunun yanında çok fazla otopark sorunu var.”

Osman Köklüoğlu: “İnsanların evinin önü marketlerle dolu, sebze meyve almaya çarşıya gelmiyorlar”

“Her yerde market var, insanların evinin önü marketlerle dolu, sebze meyve almaya çarşıya gelmiyorlar. Herkes rahatlığını arıyor. Kalkıp çarşıya gelecek de 10 TL park ücreti ödeyecek, gelmez. Daha kötü günlerimiz de oldu, yine de çok şükür…”

Hatice Cemal: “Yerli halk gelmiyor, kimse 10 TL park parası vermek istemiyor”

“Hiç hareketlilik yok. Burası artık çok kötü. Genelde turistlere çalışıyorduk, onlar da yeni yıl kutlamaları nedeniyle bu ay hiç gelmedi. Onlar da olmadığı için Bandabuliya iyice öldü. Yerli halk zaten gelmiyor, kimse 10 TL park parası vermek istemiyor. Burada ücretsiz otopark olması gerek.”