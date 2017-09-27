YENİ YASAMA YILI’NA SON 5 GÜN!

Meltem SONAY

Meclis İç Tüzüğü’ne göre her yıl Ekim ayının ilk iş günü başlayan Yasama Yılı’nın başlamasına sayılı gün kala, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başlatılan tadilat çalışması da hummalı bir şekilde sürüyor… Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nun, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yenilenme çalışmalarının Meclis’in açılacağı 2 Ekim Pazartesi gününe kadar tamamlanabilmesi için gece yarılarına kadar çalışılıyor… KALDIĞI YERDEN… Yenidüzen’e bilgi veren Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Emine Sarı, Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantının yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacağını ve çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini belirtti..

Meclis İç Tüzüğü’ne göre her yıl Ekim ayının ilk iş günü başlayan Yasama Yılı’nın başlamasına sayılı gün kala, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başlatılan tadilat çalışması da hummalı bir şekilde sürüyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nun, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yenilenme çalışmalarının Meclis’in açılacağı 2 Ekim Pazartesi gününe kadar tamamlanabilmesi için gece yarılarına kadar çalışıldığı da elde edilen bilgiler arasında…

SON 5 GÜN!..

Proje kapsamında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda tüm duvar kaplamaları, halılar, koltuklar, masalar değişecek, salonun elektrik altyapısı, ses sitemi, basın bölümü, tavanı yenilenecek.

Milletvekillerinin masasında elektrikli mikrofon sistemi ile konuşabileceği mekanizma olacak. “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda ayrıca engelliler için özel rampa eklenecek.

2 Ekim’de yaz tatilinin tamamlanması ile çalışmalarına yeniden başlayacak Meclis’in Genel Kurulu’nda çalışmalar Cysings Construction Ltd. tarafından yürütülüyor…

Cysings Construction Ltd. yetkili tarafından, 1 gün önce paylaşılan fotoğraflar, Genel Kurul’da yürütülen çalışmaların sona doğru yaklaşıldığını da ortaya koyuyor.

Genel Sekreter Sarı: “Yeni Yasama Yılı değil, Beşinci Yasama Yılı’nın devamı…”

Yenidüzen’e bilgi veren Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Emine Sarı, Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantının yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacağını ve çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Genel Sekreter Emine Sarı, Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantının yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacağını ifade ederken, bu ilk toplantının geçmiş yıllardaki gibi törensel değil ama bir açılışla başlayacak bir toplantı olacağını ifade etti.

Toplantı, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi olacak toplantı, yasama gündemiyle saat 10.30’da başlayacak.

Komitelerin yazda sonuçlandırdığı yasalar…

Meclis Başkanı’nın konuşması ile açılacak Meclis, pazartesi günleri yasama, salı günleri denetim göreviyle toplanacak, yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve önerileri görüşecek.

TAK’ın Meclis yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2 Ekim’deki ilk toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası da var. Komite, 14 Eylül’deki toplantısında yasayı oy çokluğuyla onaylamıştı.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni yasama yılı her yıl ekim ayının ilk iş günü başlıyor.

Ancak Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantı yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacak.

Toplantı, 2013’te yenilenen Meclis İç Tüzüğü’nün 3. maddesinin 3. fıkrasındaki “5. yasama yılının sona ermesinden seçimlerin yapılmasına kadar geçen süre de 5’inci yasama yılı sayılır” kuralına göre yapılacak.

KKTC’de son genel seçimler Temmuz 2013’te yapılmıştı. Seçimin ardından yasama yılı olarak 5 yıl doldu ancak takvim yılı olarak süre dolmadı. Bu nedenle Meclis’in yeni genel seçime kadarki sürede yapacağı toplantılar, 5’inci dönem çalışmalarından sayılacak.