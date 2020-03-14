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"Yeni vaka yok, olursa açıklayacağız"

"Yeni vaka yok, olursa açıklayacağız"

Sağlık Bakanı Ali Pilli YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada yeni bir Coronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada yeni bir Coronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

Pilli, dün yapılan testlerin NEGATİF çıktığını belirterek, "4 turist 1 yurttaş olmak üzere sadece 5 vakamız var. Dün akşam sadece tedbir amaçlı test yaptık ancak şu anda yeni bir vaka yok. Olursa açıklayacağız" dedi.

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