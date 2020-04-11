Yeni vaka YOK

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 158 Coronavirüs testi yapıldı, yeni POZİTİF VAKAYA RASTLANMADI.

Bugün yeni bir vakaya rastlanmadığı belirtilirken, bir kişinin de taburcu olduğu kaydedildi. Yoğun bakımdaki hasta sayısının 1, toplam pozitif vaka sayısının 99 olduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar yapılan test sayısının 4048 olduğu söylenirken, 51 hastanın tedavisinin sürdüğü, 45 hastanın ise iyileştiği dile getirildi. Toplam 951 kişinin ise, karantina koşullarına uygun şekilde otel ve yurtlarda gözetimde olduğu bildirildi.

" Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklama "

KKTC'de son 24 saat içerisinde 158 test yapılırken, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.

11 Nisan 2020 Covid -19 genel durumu ise şöyle;

Yapılan test sayısı 158

Pozitif Vaka sayısı 0

İyileşen hasta sayısı 1

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

Kaybedilen hasta sayısı 0

Toplam yapılan test sayısı 4048

Toplam pozitif vaka sayısı 99

Toplam kaybedilen hasta sayısı 3

Tedavisi süren yerel hasta sayısı 51

Toplam iyileşen hasta sayısı 45

Yurt dışından gelen ve devletin gözetimi altında tutulan kişi sayısı 951.