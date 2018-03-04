Yeni uygulama yarından itibaren yürürlükte

Polis Basın Subaylığı, yarından itibaren yürürlüğe girecek Değirmenlik dağ yolundaki yeni trafik uygulamasını hatırlattı. Yeni uygulamaya göre dağ yolunu ağır iş araçların akşam 19.00’tan itibaren sabah 09.00’a kadar, 9 yolcudan az yolcu taşıyan araçların da sabah 09.00’tan akşam 19.00’a kadar kullanmaları yasaklandı.

Açıklama şu şekilde:

Sürücülerin Dikkatine!

5 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Değirmenlik - Çatalköy Anayolunda (Değirmenlik dağ yolu),

* Ağırlıkları 5000 kg'dan ağır iş araçlarının 19:00 - 09:00 saatleri arasında,

* Dokuz yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların ise 09:00 - 19:00 saatleri arasında belirtilen güzergahta seyretmeleri, trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli görüldüğünden dolayı Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır.

Bu maksatla belirtilen güzergahta polis kontrol ve devriyeleri artırılacağından tüm sürücülerin kurallara uymaları önemle rica olunur.