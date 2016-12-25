UBP-DP Hükümeti’nin tüm araç plakalarının değişmesini gerektirecek yeni değişiklik tüzüğü, 21 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Yeni tüzüğe göre; Tüm arabalarda aracın ön ve arka tarafındaki plakanın zemini beyaz olacak. Motorlu araç sahipleri 1 YIL içerisinde plakalarını bu tüzük kurallarına uygun hale getirecek.

Tüm araç plakalarının değişmesini gerektirecek bu tüzükle binlerce araç 1 yıl içinde plakalarını değişmek zorunda kalacak.

Eski tüzüğe göre motorlu araçlarda ön plaka beyaz, arka plakalar ise SARI’ydı.

Dürüst ‘Dünyada böyle’ demişti…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında ‘dünyada böyle’ diyerek araç plakalarını ‘beyaza’ döndürüleceğini açıklamıştı.

Kemal Dürüst Kuzey Kıbrıs’ta da araç plakalarının birçok ülke gibi beyaz olacağını söylemişti.

Ön ve arkada BEYAZ PLAKA!

Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzük uyarınca, her plaka dikdörtgen veya kare olacak ve üzerinde sadece Mukayyitçe verilen harf, sayı ve mühür bulunacak.

Esas Tüzüğe getirilen değişiklikle bundan böyle, ‘Aracın ön ve arka tarafındaki plakanın zemini beyaz olacak’.

Makam araçları, RHA’lar…

Makam araçlarının plakaları ise BEYAZ ZEMİN üzerine KIRMIZI HARF ve SAYILARDAN oluşacak.

Polis Genel Müdürlüğü Nezdinde hizmet aracı olarak kullanılan araçların plakaları ise, SİYAZ ZEMİN üzerine BEYAZ SAYI ve HARFLERDEN oluşacak. Sivil Hizmetlerde kullanılan hizmet araçlarının plakaları ise, BEYAZ ZEMİN üzerine SİYAH SAYI ve HARFLERDEN oluşacak. Bu tip her plaka RHA ile başlayacak.

Üniversiteler iki ay içinde yapmak zorunda!

Tüzükte bulunan Geçici Madde, üniversitelere ait araçlar için düzenleme öngörüyor. Bu geçici maddeye göre, üniversiteler, adlarına kayıtlı bulunan oturur vaziyette en çok sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araçlar ve rektörlerin makam aracı olarak kullanılacak olan aracın plakaları için bu değişikliği iki ay içerisinde yapmak zorundalar.



Dünyada aslolan renk değil ‘kod’!

Yeni plaka değişikliğinin Dünyaya, Avrupa'ya uyum çerçevesinde olacağı söylenirken, uluslararası kod ya da bu yönde bir ibare tüzükte yer almadı. Plakaların uluslararası standartlarda olması için bu yönde kodlarının bulunması gerekiyor, örneğin güneyde CY, Türkiye'de TR kodu kullanılıyor.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki araçlar plakalarını AB üyeliğini gösterecek şekilde düzenlemek zorunda olmasına karşın renk zorunluluğu yok.

Tepki büyüyor!

Hükümet’in tüzük değişikliği kararı ile plakaların değişme zorunluluğuna tepki de gecikmedi.

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili değişecek yüz binlerce araç plakasından birilerine büyük kazançlar sağlanacağı iddiaları yapıldı, sivil itaatsizlik çağrıları yer buldu.

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TDP Girne Milletvekili Çeler’den SİVİL İTAATSİZLİK çağrısı:

“Ben arabamın plakasını DEĞİŞMEYECEĞİM! Sen de değişme"

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken konuyu kürsüye taşıyan TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, kiralık araç plakalarının kırmızıdan beyaza dönüştürülmesini eleştirerek, hükümetin diğer plakaları da beyaza çevirme düşüncesi varsa bundan vazgeçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Tüzüğün Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine de sosyal medyadaki hesabından açıklama yapan Çeler, ‘SİVİL İTAATSİZLİK çağrısı’ da yaptı.

“Birilerine katkı sağlamak adına…”

Çeler’in ifadeleri şöyle:

“Sivil araç plakalarının tümünün beyaz olmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı geçmiş.

Kiralık araçların plaka renginin değişmesine" dünyada böyle" deyip geçiştiren hükümet aslında birilerine "katkı" sağlamak adına bu kararı verdiğini biliyoruz.

Bu gereksiz, mantıksız, toplum bazında manasız ve amaçsız karara kimsenin uymaması ve sivil itaatsizliğin şimdi başlaması gerekiyor.

Bizlerde yasal yollardan bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzde koskoca 1 yıl var ne olur ne biter kimse bilemez. O yüzden Hiçbir vatandaşımızın araç plakalarını DEĞİŞMEMESİNİ şiddetle tavsiye ederim. Bu hükümetin birilerine kar sağlamasına ortak olmayın! Bu karar ortadan kalkacaktır.”