Yeni Tüketici Fiyat Endeksi ile Enflasyon Sepeti için çalışmalar sürdürülüyor

Yeni Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 2017 rakamlarının hesaplanması ve yayınlanması çalışmalarının, Şubat ayı içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni tüketici fiyat endeksi ile enflasyon sepetinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili bilgi verilerek, Ocak 2017 Tüketici Fiyat Endeksi oranlarının yayınlanmasında yaşanan teknik gecikme ve gerekçe nedeniyle, gerekli anlayışın gösterileceği inancı ifade edildi.

Tüketici Fiyat Endeksi oranlarının, hanehalklarına uygulanan Bütçe Anketleri sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen mal ve hizmetlerin piyasadaki perakende fiyat değişikliklerinin takip edilmesi ve meydana gelen değişikliklerin de ilgili mal ve hizmet ağırlıklarına yansıtılması sonucunda ortaya çıktığı anımsatılan açıklamada, “Hanehalklarının zaman içerisindeki sosyo-ekonomik refah düzeylerindeki gelişmeler harcama ve tüketim eğilimlerine, dolayısıyla da Tüketici Fiyat Endeks’lerinin hesaplanmasına esas teşkil eden mal ve hizmet sepetlerine ve bu mal ve hizmetlerin tüketim ağırlıklarına yansımaktadır” denildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Ocak 2010’den Aralık 2016’ya kadar yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi rakamları, Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından aylık hesaplanan 2008=100 Bütçe Anketi sonuçlarına dayanmaktaydı. Sonuçların daha sağlam verilere dayanmasını teminen DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamalarında kullanılan mal ve hizmet sepeti ile bu mal ve hizmetlerin toplam harcama içindeki ağırlıklarını güncel verilerle yeniden saptayabilmek amacıyla 1 yıl boyunca ülke genelinde devam eden ve Eylül 2015 tarihinde sona eren ‘Hanehalkı Bütçe Anketi’ uygulanmıştır. 2016 yılı içerisinde de anketler tek tek kontrol edilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve veri girişi sonucu oluşturulan veri setinin ise analiz çalışmaları, Aralık 2016’da tamamlanmıştır.

Veri setine örneklem ağırlıkların verilmesi ve endekslerde yer alacak madde ağırlıkları ile fiyatı derlenecek mal ve hizmetlerin belirlenmesi çalışmaları ile Endeksin Oluşturulma çalışmaları (Veri girişi programı, Endeks Hesaplama Programı, Analiz ve Kontrol tabloları) halen sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla da yeni Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 2017 rakamlarının hesaplanması ve yayınlanması çalışmalarının Şubat ayı içinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Bundan sonraki aylarda ise daha önce uygulanan takvimlemeler çerçevesinde Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarının açıklanmasına devam edilecektir.

Buna benzer bir uygulama, tüketici fiyat endeksi sepetinin yenilendiği 2010 Ocak ayında da gerçekleşmişti.

Yürütülen çalışmaların sonuçlarını her zaman olduğu gibi tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu nedenle, Ocak 2017 Tüketici Fiyat Endeksi oranlarının yayınlanmasında yaşanan teknik gecikme ve gerekçe nedeniyle gerekli anlayışın gösterileceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

