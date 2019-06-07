Yeni sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'de) Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz." dedi.

"NETLEŞİNCE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin petrol için Doğu Akdeniz'de bazı Amerikan şirketleriyle anlaştığı söyleniyor. Türkiye'nin tutumu nedir bu konuda?" sorusu üzerine, şunu vurguladı, “şu anda münhasır ekonomik bölgelerde özellikle Kuzey Kıbrıslıların, Türk soydaşların haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız”

Bunun için de şu anda yeni alınan sondaj gemileri ve arama noktasındaki gemilerin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onların da çalışmaları var. Onları korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili firkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa, aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın, hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Onun için diplomatik ilişkilerimiz var. Diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loblar var. Buralar üzerinde de çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz."